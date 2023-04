Chano sorprendió en la nueva versión de "Mentía" de Miranda

Miranda!, Chano - Mentía (Official Video)

Hotel Miranda!, el ambicioso proyecto con el que Miranda! celebra sus más de dos décadas de trayectoria musical y repasa su repertorio lleno de éxitos, ya está disponible. La banda invitó a colegas de distintos estilos y generaciones para volver a grabar, con un sonido renovado, las canciones que marcaron una época.

Luego de los exitosos adelantos “Uno los dos” junto a Emilia, “Yo te diré” junto a Lali, “Don” junto a Ca7riel, “Navidad” junto a Bandalos Chinos y “Prisionero” junto a Cristian Castro, el alojamiento comandado por los dueños Ale Sergi y Juliana Gattas, abre sus puertas. A estos huéspedes se suman Francisca Valenzuela en “Enamorada”, Chano para “Mentía” y Sofía Reyes en “Ya lo sabía”. A esta selección de artistas se suma un equipo de productores invitados: Big One, Jay De La Cueva, Didi Gutman, Brian Taylor, Evlay, Cachorro López, Renzo Lucca, Gabriel Lucena y Mauro De Tomasso. Cada uno le dio una nueva impronta a las canciones pero siempre buscando mantener el sonido de Miranda!.

El último adelanto del álbum vio la luz hace pocas horas: “Perfecta”, junto a María Becerra y FMK. Esta canción fue interpretada por primera vez frente a un Luna Park repleto en el reciente show de FMK. Como cada huésped, María Becerra y FMK, se convierten en empleados del hotel, en un videoclip que remite tanto a la pieza original, como a la película “Alicia en el país de las maravillas”.

Todos los videoclips de Hotel Miranda! cuentan con la realización y dirección de arte de Melanie Anton, y abren un universo visual, cargado de referencias a la cultura cinematográfica y popular, siempre con el toque característico de la banda. Ale y Juli, particulares dueños de este hotel, van recibiendo a los huéspedes, que luego se convertirán en empleados en las distintas secciones del hotel.

Sobre esta canción dice Ale Sergi: “Perfecta es una de nuestras canciones más icónicas. Uno de los clásicos que no falta en ninguno de nuestros shows. Era todo un desafío gran versionarla, y para ello convocamos a Big One para que se encargara de la producción. El respetó el arreglo original pero lo condimento con arreglos sutiles y certeros que hacen que todo suene súper fresco. María Becerra y FMK, muy admirados por nosotros, no solo cantaron, sino que también compusieron partes solistas nuevas, imprimiendo aún más sus personalidades en la reversión. La combinación de las cuatro voces se nos hace soñada, fantaseamos con el resultado y quedamos muy contentos con cómo quedó.”

Sobre el álbum, Ale dice: “Nuestro nuevo disco es el proyecto más ambicioso en el que nos embarcamos. Reversiones de nuestros clásicos con cantantes invitados y diferentes productores. A todo esto sumamos la idea de que el disco sea una obra audiovisual. Cada canción tiene su video, y todos los vídeos están unidos entre sí en una secuencia que muestra el día a día de la peculiar actividad del Hotel Miranda! y sus misteriosos dueños. Hubiera sido imposible realizar toda esta obra sin el aporte y la generosidad de todos los involucrados. Todos colaboraron de manera muy profesional, sin dejar de lado el costado emocional que despertaba trabajar en canciones que para muchos han sido compañia en diferentes momentos.

De hecho, todos entregaron tanto que se sintió que el disco lo hicieron por nosotros. Les dimos a todos libertad total para interpretar, arreglar, reescribir y todo lo que nos proponían nos gustaba y resultaba siempre mejor que lo que habíamos imaginado. Nos sentimos afortunados de contar con tanto talento a favor nuestro. Y de alguna manera sentimos que este es un homenaje que nos hacemos a nosotros mismos, y que se magnifica con el amor y la entrega de los invitados. Sin duda será un parteaguas en nuestra carrera y nos sentimos orgullosos y ansiosos de finalmente compartir el resultado de un trabajo que nos tomó casi dos años entre planificación y realización.”

