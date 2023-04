La sequía del verano tucumano afectó a los cañaverales; sin embargo, la estimación del volumen de materia prima que podrán disponer los 14 ingenios para la zafra de este año se conocerá a principios de mayo. Entonces, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) dará a conocer su primer informe prezafra, según adelantaron técnicos de la entidad.

En tanto, el presidente de la Unión Industrial y de la compañía azucarera los Balcanes efectuó una evaluación de la situación en el sector azucarero. En este marco sostuvo que está previsto que el 25 de abril se realice la tradicional misa y bendición de frutos en los canchones de la usina de La Florida. En la semana siguiente comenzarán a moler caña en sus ingenios.

Zafra 2023: Todavía no hay certeza, la disponibilidad de los productores de materia prima se conocerá en mayo

El año pasado en Tucumán cayó un 3,70% la producción

En cuanto a la disponibilidad de la zafra, todavía no hay certeza. Si bien fue muy marcada la sequía que resintió los cañaverales durante enero y parte de febrero, vimos en los últimos días que la lluvia trajo alivio a los productores.

De acuerdo con los datos de la consultora A. Carrizo y Asociados en su reporte económico y social de Tucumán y del NOA, la producción de azúcar del año pasado en Tucumán cayó un 3,70% respecto de la campaña 2021 y que la de bioetanol se redujo un 1,40%. Añade que “la cantidad de caña bruta molida el año pasado fue 14,52% menor a la de la zafra de 2014, la mayor de la última década”.

El impacto de la sequía en las economías regionales del norte del país

En Tucumán los trapiches de sus ingenios se pondrán en marcha los primeros días de mayo, lo que dará comienzo a la zafra 2023

La falta de lluvias se acentúo desde el año 2020. Al respecto, el referente de cañeros señaló: “En estos últimos 3 años se agravó la situación. Normalmente llueve en octubre, noviembre y diciembre, pero eso no pasó. No llovió y aunque pongamos agua, nuestros cultivos no reaccionan”, aseguraron cañeros del norte del país.

Actualmente hay reuniones y planificaciones para los próximos 4 o 5 años, todo esto teniendo en cuenta las adversidades que puede haber a nivel climático. “La caña usa como semilla parte de la caña, si no tenemos agua sabemos que no vamos a tener el futuro asegurado”, alertan.

Cabe recordar que la molienda de “caña bruta” en 2022 alcanzó las 14.321.071 toneladas, cifra cercana a la estimación de caña disponible ajustada en el informe técnico de junio/22 de la Eeaoc (relevamiento enero-mayo): 15.480.000 t, incluidas las 600.000 t destinadas a semilla. Los 14 ingenios fabricaron 86.263 toneladas menos de “azúcar equivalente” que en 2021.