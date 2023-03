Se hizo oficial la ley “Anti Dibu Martínez” en los penales

Tras la reunión anual celebrada el pasado 4 de marzo entre la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA se anunciaron de manera oficial los principales cambios que surgieron del encuentro encabezado por Debbie Hewitt (presidenta de la Federación Inglesa) y que contó con la presencia de Gianni Infantino, titular de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial. Los mismos serán para la temporada 2023/24 y comenzarán a regir desde el próximo 1 de julio.

El trash talk y los métodos psicológicos que empleó Emiliano Martínez tanto ante Países Bajos en las semifinales como versus Francia en la definición del Mundial de Qatar 2022 no pasaron desapercibidos y por eso se lanzó una ley que rápidamente fue definida en los medios del planeta como “Anti Dibu Martínez”, la cual cambiará el accionar de los arqueros a la hora de un penal.

La regla 14, que se refiere al procedimiento en un penal, sufrió una variante significativa en su texto. “El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, p. ej. no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”, sostiene ahora la normativa.

“Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, p. ej. distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”, explicaron desde la IFAB a la hora de buscar esclarecer la nueva situación.

De esta manera, ahora un portero no podrá tirarle el balón lejos al pateador antes de hacerse cargo de la pena máxima, acercarse hablar o demorar la ejecución al dialogar con el árbitro principal o el rival. Tampoco podrán tocar los postes, el travesaño o la red del arco.

Durante la Copa América 2021, donde el arquero argentino fue clave en una tanda de penales contra Colombia, se hizo viral su frase “Mirá que te como, hermano”.

El mes pasado, luego de que saliera a la luz el inminente cambio de regla, Martínez manifestó: “Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Emiliano Martinez durante la ejecución de Teun Koopmeiners en Argentina-Países Bajos

La International Football Association Board también anunció otras modificaciones, como el ingreso de personas no autorizadas al terreno de juego durante un gol, que la duración de los festejos pasarán a ser un factor extra a considerar a la hora de adicionar minutos de juegos, en el fuera de juego y una variante dentro del protocolo del VAR.

El resto de las modificaciones para la temporada 2023/24:

Regla 3. Los jugadores

9. Gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego

Si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego, el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol, y esa persona interfería en el juego:

• el árbitro deberá anular el gol si la persona no autorizada era: · un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol, y esa persona interfirió en el juego; se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada; · un agente externo que interfirió en el juego, a menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección «personas no autorizadas en el terreno de juego»; se reanudará el juego con balón a tierra.

• el árbitro deberá conceder el gol si la persona no autorizada era: · un jugador, suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol; · un agente externo que no interfirió en el juego.

Explicación: Se aclara que el árbitro tomará medidas contra una persona no autorizada que se halle en el terreno de juego cuando se marque un gol únicamente si dicha persona ha interferido en el juego; es decir, la Regla no exige que el árbitro señale infracción por entrar en el campo si la intrusión no tiene consecuencias en la jugada.

Regla 7. La duración del partido

3. Recuperación del tiempo perdido

El árbitro podrá prolongar cada periodo para recuperar el tiempo de juego perdido debido a [...]:

• sustituciones;

• (…)

• celebraciones de goles;

• cualquier otro motivo, lo que incluye todo retraso significativo al reanudarse el juego (p. ej debido a una interferencia causada por un agente externo)

Explicación: A partir de ahora, las celebraciones de goles se convertirán en un punto independiente para dejar claro que suelen suponer una pérdida de tiempo importante, por la que el árbitro debe prolongar cada periodo de juego.

Regla 10. El resultado de un partido

3. Tanda de penales

La tanda de penales se ejecutará una vez terminado el partido (…); las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales.

Explicación: Se aclara que las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores no se tienen en consideración durante la tanda de penales.

Regla 11. El fuera de juego

2. Infracción por fuera de juego

(…) Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente* el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una «salvada» por parte de un adversario. *Jugar «voluntariamente» el balón (excluida la mano voluntaria) implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y:

• pasar a un compañero;

• recuperar la posesión,

• despejar, ya sea con el pie o de cabeza.

El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo no invalida la «voluntariedad» de la acción. Los siguientes criterios se deben emplear, como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y, por consiguiente, la acción es «voluntaria»:

• el balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente;

• el balón no se mueve a gran velocidad;

• se puede prever la trayectoria del balón;

• el jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control;

• es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está en el aire.

Explicación: El texto adicional aclara los criterios que se seguirán para distinguir entre «juego voluntario» y «desvíos», y parte de la asunción de que un jugador en claro fuera de juego no pasa a estar en posición reglamentaria automáticamente siempre que el rival se desplaza y toca el balón. Este enunciado se publicó la circular n.º 26 del IFAB (julio de 2022).

Regla 12. Faltas y conducta incorrecta

3. Medidas disciplinarias

(…) Amonestaciones por conducta antideportiva Existen diferentes acciones en las cuales se amonestará a un jugador por conducta antideportiva, entre ellas:

• (…)

• tocar el balón con la mano para obstaculizar o impedir que progrese un ataque prometedor;

• cometer cualquier otra infracción con la que se interfiere en un ataque prometedor o se acaba evitando, excepto cuando el árbitro concede un tiro penal por una infracción con la que se pretende jugar o disputar el balón;

• evitar una ocasión manifiesta de gol de un adversario mediante una infracción con la que se pretende jugar o disputar el balón y por la que el árbitro señala tiro penal;

(...)

Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol Cuando un jugador cometa una infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale tiro penal, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón; en el resto de acciones (p. ej. agarrar, tirar, empujar, imposibilidad de jugar el balón, etc.), el infractor deberá ser expulsado.

Explicación: No está claro en todos los casos que con una acción se pretenda jugar o disputar el balón (o ambas cosas a la vez). El mismo principio se aplicará a una acción en la que se dispute el balón con la intención de jugarlo. Si el árbitro señalara un tiro penal a raíz de una infracción con la que el jugador hubiese evitado una ocasión manifiesta de gol, solo expulsará al infractor si dicha infracción se cometió sin tener posibilidad de jugar el balón.

Miembros del cuerpo técnico

Cuando alguna persona ubicada en el área técnica (suplente, jugador sustituido o expulsado, o miembro del cuerpo técnico) cometa una infracción pero no se pueda identificar al infractor, se sancionará al primer entrenador presente en el área técnica.

Explicación: Se aclara que solo se sancionará al primer entrenador por una infracción cometida por un infractor que no se pueda identificar ubicado en el área técnica o perteneciente a ella; es decir, esta medida no se aplicará en el caso de una infracción cometida por un jugador que no se pueda identificar.

Protocolo del VAR

3. Aspectos prácticos

• el VAR verá el partido en la sala de vídeo con la ayuda de uno o varios asistentes (AVAR)

• en función del número de cámaras y de otras consideraciones, podrá haber más de un AVAR y uno o varios técnicos de repeticiones;

• (…)

Explicación: El texto modificado aclara que, para emplear el sistema de VAR simplificado, no es necesario contar con un técnico de repeticiones.