Sus atajadas en momentos clave en ocasiones lo convirtieron en el salvador de la selección argentina, pero no son el único argumento de Emiliano “Dibu” Martínez para ser uno de los preferidos por la gente. Su impronta, personalidad, carisma y espontaneidad a la hora de declarar hicieron que el marplatense sea furor entre el público. Luego del triunfo 2-0 en el amistoso ante Panamá en el Estadio Monumental, el arquero volvió a robarles una sonrisa a los hinchas, pero esta vez contó con la complicidad de sus compañeros.

Dibu y todos los campeones del mundo recibieron un reconocimiento de la AFA y fue una réplica de la Copa del Mundo. Una vez que tomaron ese trofeo, cuatro de sus compañeros lo acompañaron con un gesto que causó gracia y fue la remake grupal de la inesperada reacción de Martínez tras recibir el guante de oro al mejor arquero de la pasada Copa del Mundo.

Esta vez Martínez, junto a Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Gerónimo Rulli, tomaron las réplicas del máximo trofeo a nivel selecciones y repitieron su gesto en la entrega de premios tras la histórica final ante Francia en el Estadio de Lusail.

Sobre aquel hecho, Dibu aclaró que no le gustó, pero explicó por qué lo hizo: “No estoy orgulloso de eso, obviamente, pero era una apuesta que justo cuando me iban a dar el guante de oro me dijeron, ‘¿a que no hacés lo mismo que en la Copa América?’ me decían los chicos. ‘¿A que sí?’”, reveló el arquero en diálogo con TyC Sports, y añadió: “Es culpa de ellos, de mis compañeros”.

Terminado el cotejo ante Panamá, que sirvió para celebrar la tercera estrella conseguida en el Mundial Qatar 2022, Martínez se refirió a todo lo vivido en una noche muy especial. “Muy lindo, la verdad. La familia, 80 mil personas. La verdad, no pude contener las lagrimas”, reconoció, ya que en el himno se quebró y rompió en llanto.

“Lo que me costo llegar, poder disfrutar con familia y amigos fue muy emocionante”, confesó antes de afirmar que la gente “quiere show. Trato de darle lo que quieren, que se vayan a casa felices”.

Si bien alcanzaron la gloria máxima hace tres meses, sabe que no hay que dormirse en los laureles: “Esto es lo que me lleva a seguir creciendo, los chicos estaban concentrados en ganar el partido e ir por más. Queremos ser ídolos para los chicos y qué mejor que ganando partido a partido”.

Además, contó que “estoy orgulloso. Nunca bajo los brazos, soy un enfermo del trabajo porque con el talento no bastaba. Quiero seguir creciendo y mejorar. Ahora queda lo mas difícil que es el enfrentar partido a partido en cada final. Me ayuda a bajar cuando estoy muy alto y subir cuando estoy bajo”.

Dibu se convirtió en referente del proceso a cargo de Lionel Scaloni y con sus reacciones providenciales y al vestirse de héroe en los penales le retribuyó al estratega de Pujato la confianza que le dio desde 2021, cuando le dio la chance de ser titularidad y luego ratificó su puesto producto de sus actuaciones. Hoy es uno de los más requeridos por el público y, como dijo, le encanta darle felicidad a la gente. Anoche no fue la excepción.