Alertas por fuertes tormentas en once provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este jueves una alerta naranja y amarilla por fuertes tormentas en once provincias, con posible caída de granizo y abundante caída de agua.

Según informó el organismo, la alera naranja rige para las localidades del este de Córdoba, el sur de La Rioja y el noreste de San Luis, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros.

Para estas zonas se prevén tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con abundante caída de agua en cortos períodos.

ACP ⚠ | Aviso a muy corto plazo

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.

⏱️ Hora: 03/23/2023 14:20h

Válido por 2 horas.

March 23, 2023

ACP ⚠ | Aviso a muy corto plazo

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.

⏱️ Hora: 03/23/2023 14:26h

Válido por 2 horas.

March 23, 2023

En tanto, la alerta amarilla por tormentas rige en el centro y norte de Entre Ríos y Santa Fe, incluidas Paraná y la ciudad de Santa Fe. También rige para las localidades del norte y este de Córdoba, norte de San Luis, norte y este de San Juan, y gran parte del territorio de La Rioja y Catamarca.

La alerta también abarca a Tucumán, el oeste y norte de Santiago del Estero, el centro y norte de Salta y el sur de Jujuy, incluidas las capitales de las cuatro provincias.

La zona se verá afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con precipitaciones que alcanzarían entre 20 y 45 milímetros. Además, estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos periodos y en áreas localizadas podría registrarse caída de granizo y ráfagas fuertes.

SAT | SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA



🟠 Tormentas 👉🏽 precipitación acumulada entre 60 y 90 mm

🟡 Tormentas 👉🏽 precipitación acumulada entre 20 y 45 mm



March 23, 2023

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó para estas zonas no sacar la basura, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, evitar actividades al aire libre, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo, y prestar atención ante la posible caída de granizo.

A su vez para aquellas localidades bajo alerta naranja, el SMN indicó a la población mantenerse alejado de artefactos eléctricos, permanecer en construcciones cerradas, evitar circular por calles inundadas o afectadas y, en caso de riesgo de ingreso de agua al hogar, recomendó cortar el suministro eléctrico.

Cómo va estar el tiempo este jueves 23 de marzo en el AMBA

Este jueves se pronostica para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones por la tarde, con vientos del sector noreste rotando al sur. Se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 26°.

Para el feriado del viernes 24 de marzo, el SMN anunció que será una jornada con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con vientos del sector este. La temperatura rondará entre los 21° de mínima y 28° de máxima.

En tanto, para el sábado se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, con vientos del sector sudoeste rotando al sur y una temperatura mínima de 21° grados y una máxima de 30°.