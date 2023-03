Confirman cómo está la salud de Brian Fernández

Una nueva oportunidad dentro del fútbol que parece no aprovechar Brian Fernández pero que deja en evidencia, que más allá de lo deportivo, el futbolista necesita una ayuda para afrontar su vida y los problemas que lo rodean.

Esta vez, Santa Fe se vio sacudida y dejó en alerta a todos los hinchas y directivos de Colón al conocerse una noticia que trajo mucha preocupación: la policía encontró un automóvil con los vidrios rotos al que le faltaba una rueda y uno de los espejos y que habría sido utilizado por el delantero, quien ya se encuentra en su domicilio y en buen estado de salud.

Con este panorama, lo que salió a aclarar su círculo íntimo es que el futbolista no se encontraba desaparecido. Con su conocida problemática con las drogas, su representante Crístian Bragarnik habló sobre el tema: “Lo llevé a mil lugares. Ya no sé qué más hacer. Es un muy buen chico”, expresó en Clarín.

LA FAMILIA DE BRIAN FERNÁNDEZ HABLÓ SOBRE EL TEMA

“Brian se encuentra bien, con el grupo de profesionales que están al tanto de su situación. El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando. El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros. La familia ya estaba al tanto de que el auto estaba ahí. Él lo entiende y lo sabe cuando está bien, pero estaba mal y lo estaba usando”, aseguraron.

Este lunes Brian Fernández volvió a ser noticia por una nueva recaída en su lucha contra las drogas. El delantero de Colón quedó envuelto en una polémica situación y, sin dudas, necesita ayuda para afrontar esta etapa de su vida.

Santa Fe se vio sacudida y dejó en alerta a todos al conocerse la noticia de que la policía había encontrado el auto del atacante del Sabalero con los vidrios rotos al que le faltaban ruedas y uno de los espejos, sin saber nada de su paradero.

Afortunadamente, todo se esclareció unas horas más tarde gracias a la familia. "El auto no estaba abandonado, estaba ahí. Brian lo estaba usando, pero no es suyo, se quedó sin nafta, quedó ahí varado y no lo queríamos poner en condiciones para que no lo siga usando".

Y agregaron: "El tema es que lo veníamos controlando y hoy a la madrugada la gente le robó todo y lo destrozó. Es muy largo de explicar y difícil de entender, pero está bien y tiene un grupo de profesionales con él que está a disposición de nosotros".

Ahora su pareja Araceli Fessia rompió el silencio y reveló detalles de la durísima situación que atraviesa Brian Fernández: “Con Brian estamos hace ocho años y desde hace tres que venimos luchándola fuerte contra esta enfermedad. No estuvo desparecido pero tuvo unos días malos. Con los profesionales que lo atienden no le perdimos el rastro”.

Asimismo, habló del hijo que tienen en común y la necesidad primordial de protegerlo de este tipo de situaciones: “Yo sé que tengo que pensar en mi hijo y no tengo que ir a buscarlo porque no puedo meterme en lugares peligrosos. Cuando está mal se escapa, no se deja ver y se va con personas peligrosas”. Y sumó: "Por recomendación de los profesionales, Milan (mi hijo) no puede verlo en los momentos malos, por eso está del tío”.