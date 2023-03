Jorge Baliño: "Merentiel no tenía chances de volver a jugar"

El árbitro rompió el silencio y explicó los motivos por los que no cobró penal sobre el delantero de Boca en el final del partido en La Bombonera.

Instituto se llevó un triunfazo de La Bombonera ante Boca por 3-2, pero se vio opacado por la enorme polémica que se dio en una de las últimas jugadas del partido: Miguel Merentiel llegó antes a la pelota que Jorge Carranza y el arquero derribó al delantero dentro del área, el VAR detectó una posible infracción, pero Jorge Baliño consideró que no hubo falta. Este lunes, el árbitro rompió el silencio y explicó los motivos por los que no cobró penal.

En diálogo mano a mano con TyC Sports, Baliño fue consultado acerca de la controversial jugada hizo estallar la polémica y reveló su versión sobre lo sucedido. "En la cancha lo que yo veo es una acción de juego. Cuando viene el centro el delantero de Boca juega el balón, el arquero se arroja con la intención de cortar el centro y después de que el delantero juega el balón se produce un contacto normal producto de la inercia", comenzó el juez.

"El fútbol es un deporte de contacto y en este caso me parece que no le impide a Merentiel volver a jugar el balón. La figura cambiaría si le hubiera quedado la posibilidad de definir, pero la pelota se va hacia afuera y Merentiel no tenía chances de volver a jugar, inclusive ya se viene cayendo", explicó el experimentado árbitro.

"El hecho de derribarlo no implica necesariamente que sea falta"

Insistiendo en el tema, Baliño asegura que "Merentiel juega el balón y la pelota no le queda en zona de disputa como para poder definir a gol, que es lo que hubiera cambiado la figura y se hubiera sancionado el penal". Por otro lado, reveló detalles sobre el llamado del VAR: "Diego (Abal) hizo muy bien su trabajo. Encontró un contacto y consideró que había una infracción, pero cuando llego al monitor a revisar la jugada la decisión es totalmente mía".

"No se juzgan intenciones, pero dentro de los contactos imprudentes como éste se tiene que analizar si hay un daño táctico que le impida la posibilidad de hacer algo más al jugador. El hecho de derribarlo no implica necesariamente que sea falta", finalizó.

Fuente: TyCSports