El jugador anunció que no jugará los amistosos con la selección argentina por lesión: “Es un dolor muy grande, me hubiese encantado estar allí”.

Papu Gómez no jugará los amistosos con la Selección

Alejandro Gómez finalmente no será parte de la lista de convocados de la selección argentina para afrontar los amistosos por la Fecha FIFA de fines de marzo (ante Panamá y Curazao). El jugador confirmó que no será de la partida mediante un posteo en redes sociales, después de que trascendiera que el Sevilla no le permitiría viajar debido a que todavía se recupera de una lesión de tobillo que arrastra desde la Copa del Mundo.

“Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande porque me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver ! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia ! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”, escribió el futbolista de 35 años, en un posteo que fue likeado por Emiliano Dibu Martínez, quien además le escribió: “Te vamos a extrañar”.

El ex San Lorenzo había publicado el jueves una historia en la que se lo veía trabajando en un gimnasio cerrado con la ropa de la selección nacional, enfocándose para el partido ante Panamá. “Último en Sevilla”, había escrito, dando a entender que se trataba de su último ejercicio en España, antes de viajar rumbo a Buenos Aires. Pero ahora su situación cambió por completo y estará ausente en la gran fiesta.

El 6 de noviembre de 2022, Gómez completó los 90 minutos en el clásico por la liga española ante Betis y luego faltó a los últimos dos compromisos para el Sevilla previos a la Copa del Mundo por reponerse de una lesión muscular. Fue titular en el debut contra Arabia Saudita en Qatar y solamente volvió a jugar contra Australia en los octavos de final, ya que un dolor en el tobillo izquierdo le impidió ser considerado por Lionel Scaloni para los últimos compromisos. En una entrevista dada después de la conquista, la madre del futbolista contó la verdad: ”Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible”.

Luego de los festejos por el campeonato del mundo en Argentina, el Papu retornó a Sevilla y siguió con la recuperación. Se perdió ocho duelos del equipo entre liga y Copa del Rey, hasta que sumó 20 minutos por el campeonato ante Elche. Sin embargo, el dolor persistió y tomó la decisión de operarse, motivo por el cual quedó afuera de las siguientes diez convocatorias del cuadro dirigido por Jorge Sampaoli.

Desde la AFA le habrían informado a Infobae que no había llegado una notificación oficial del Sevilla para anunciar que no sería cedido, pero el delantero de 35 años confirmó que no viajará al país mediante su posteo. Las citas serán el jueves 23 de marzo en el estadio Monumental (amistoso contra Panamá) y el martes 28/3 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (frente a Curazao).

Esta es la segunda baja que sufriría Argentina teniendo en cuenta que Alejandro Garnacho, también por un inconveniente en un tobillo, se privará de debutar en la Selección Mayor. Gómez será, de esta forma, el único campeón del mundo ausente en estas citas.

LOS CONVOCADOS PARA LOS AMISTOSOS:

ARQUEROS: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

DEFENSORES: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

MEDIOCAMPISTAS: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Maximiliano Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal), Alexis Mac Allister (Brighton), Ángel Di María (Juventus), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Emiliano Buendía (Aston Villa) y Valentín Carboni (Inter).

DELANTEROS: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina), Alejandro Gómez (Sevilla) y Giovanni Simeone (Napoli).