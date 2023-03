El Gobierno confirmó que dará de baja 85 mil planes

Se trata de planes del programa Potenciar Trabajo que no fueron validados por sus beneficiarios

En pleno acampe piquetero, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, confirmó que este miércoles el Gobierno dará de baja 85 mil planes del programa Potenciar Trabajo por no haber realizado el trámite de validación de identidad.

"A partir del 15 de marzo tengo que liquidar los programas Potenciar Trabajo y, en virtud de los resultados de la validación, vamos a dar de baja a 85 mil titulares", subrayó Tolosa Paz en diálogo con Urbana Play, mientras sigue la protesta de Unidad Piquetera frente a la cartera que ella encabeza.

En ese marco, la funcionaria nacional precisó que hay 12.700 planes que se darán de baja que están gestionados por Unidad Piquetera, organización que se encuentra realizando un acampe en la 9 de Julio.

"No tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregar más altas del Potenciar Trabajo, porque tenemos una posición firme que es respetar a quienes han hecho el proceso de validación de identidad", argumentó.

Respecto del acampe frente al Ministerio, Tolosa Paz indicó que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", además de reiterar: "Con acampe en la calle y la gente de rehén no los vamos a recibir".

Además, la ministra apuntó contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni: "Pasaron cuatro meses y le decimos a Belliboni que traiga a las puertas del Ministerio a los más de 12 mil titulares de la Unidad Piquetera que usted nos dijo que existían y realizaban tareas y contraprestación y que está claro no era tal".

"Con acampe en la calle y la gente de rehén, no vamos a recibir a Belliboni", señaló. A su vez, explicó que están trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para liberar el metrobús.

Tolosa Paz dijo que es "muy llamativo que no hubo un pedido de audiencia formal ni un petitorio entregado en la mesa de entrada del Ministerio" y también agregó que no hay pedido de altas del programa Potenciar Trabajo. En ese sentido, deslizó: "Cuando uno hace una medida de fuerza sabe, por lo menos, qué se pretende llevar. Si se quiere llevar cámaras de televisión, las tiene. Lo que no se va a llevar son las altas sin validación".

"Me da mucha pena que haya gente dentro de Unidad Piquetera dejándole un dinero a Belliboni, no solo para marchar sino como una obra social. Le estamos sacando a Belliboni $9 millones mensuales, que es la comisión del 2% que él le cobra a los 12.700 planes que el día de mañana se van a dar de baja. A él y a Unidad Piquetera todavía le quedan unos 60.000 planes", denunció la Ministra en diálogo con Urbana Play.

Tolosa dijo que el referente piquetero "está pidiendo el dinero para organizar semejante traslado de personas, acampe, viandas, baños químicos, camión, y tráilers". Sobre la decisión de dar de baja más de 100.000 planes Potenciar, agregó: "Esto enojó mucho a quienes se creen los dueños de la pobreza".

"Mañana se termina el tiempo para ser definitivamente dados de baja. Pasaron 4 meses donde le dijimos a Belliboni que traiga a los más de 12.500 titulares de Unidad Piquetera. Él le dijo al Ministerio hace 40 días que existían, que estaban realizando tareas, pero nunca los trajo", apuntó.

La titular de la cartera de Desarrollo aclaró que los planes Potenciar Trabajo que se darán de baja por no validación son alrededor de 85.000, a los que se le suman unos 20.000 titulares de nexo -personas a las que se les paga por hacer determinadas tareas- que tampoco están validados.