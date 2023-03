Video: Le robaron el auto y casi se llevan a su hija

Vanesa llegaba a su casa de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, en su auto Peugeot 207, cuando un hombre que caminaba por la vereda de enfrente cruzó de forma intempestiva, corrió hacia ella y le pidió que le diera las llaves. Lo que el ladrón no sabía era que la mujer estaba aterrorizada porque dendro del rodado se encontraba su hija. El hombre tardó menos de 20 segundos en robarle. “Le dije: ‘Por favor, dejame sacar a la nena’”, contó la madre esta mañana, cuando ya había recuperado su auto ayudada por vecinos que lo identificaron a través de una publicación de Facebook. Al coche lo habían descartado en un descampado. Estaba desvalijado, sin ópticas y sin ruedas.

“Recién llegaba de hacer unas compras y me enganchó justo. Viendo las cámaras sacamos la conclusión de que bajaba de adentro de un auto. Se me tiró encima y me dijo: ‘Dame la llave del auto’. En ese momento no vi nada, solo le dije que me dejara sacar a la nena. Él con los vidrios polarizados no la vio. Le dije: ‘Por favor, dejame sacar a la nena’. Para mí no se dio cuenta que estaba porque me dijo: ‘Bajala rápido’. Ella salió llorando”, narró en Crónica TV la mujer, sobre este hecho de inseguridad que vivió y que quedó registrado en las cámaras de videovigilancia que tiene apostadas en su vivienda. Dijo no haber registrado si el hombre estaba armado.

Contó, también, la sorpresa que le provocó ver al delincuente a metros suyo cuando abrió la puerta de su coche, una vez que ya lo había subido, para después entrar al garage. “Cuando bajé del auto lo vi y no podía hacer nada porque ya estaba afuera. Cuando me di cuenta, ya lo tenía arriba mío y me pidió la llave. Cuando ya me miró ya está, no lo conocía y vi que se me estaba cruzando, dije: ‘Es a mí'. Me puse ciega, lo único que le pedí es que me dejara sacar a la nena. ‘Dame la llave del auto y callate’, me decía, mientras yo le decía que por favor me dejara bajarla. El auto tiene atrás las trabas de seguridad para los chicos, así que sí o sí tenía que abrir la puerta de adelante, que estaba destrabada”, narró Vanesa.

Detalló, incluso, cómo se sintió en ese momento. “Lo único que pensé es que quería que me dejara sacar a la nena. Pensé que me la iba a llevar”, sostuvo en cuanto a su desesperación posterior a tirarle las llaves al agresor. Asimismo, reveló que junto a una vecina siguieron al ladrón por unas cuadras para ver hacia dónde se dirigía, pero que después desistieron y fueron a hacer la denuncia. “Salió mi hermano que vive en la esquina y le pegó el grito, pero ya había acelerado”, manifestó.

Clave las redes

Luego del robo, Vanesa publicó en redes sociales fotos del Peugeot, con la esperanza de que alguien lo viera. “Ayer a la mañana me mandaron un mensaje por Facebook, que habían encontrado la documentación mía. Nos fuimos hasta la comisaría de Ciudad Evita y me la entregaron ahí. Y después a la tarde me mandó un mensaje un vecino, que estaba el auto. El vecino que me avisó, gracias a Dios lo encontró él, y se quedó al lado porque lo estaban desvalijando, para que no siguieran sacando cosas”, reveló en cuanto a que el vehículo fue hallado, pero no por la Policía.

Sí se contactaron con los agentes ella y su esposo al momento de ir a buscar el coche, que estaba en la zona entre ruta 21 y Puerta de Hierro, abandonado en un terreno baldío, para que los acompañaran. “Las ruedas se las pusimos nosotros. Nos sacaron el estéreo, la butaca de la nena, todo lo que tenía adentro: tarjetas, plata. Me lo rompieron con un cuchillo, de maldad capaz lo hicieron”, indicó en cuanto a cómo quedó el vehículo.

En tanto, expresó que en la cuadra de su casa se cuidan entre todos, con cámaras y un grupo de WhatsApp que comparten. “Al vecino de al lado le robaron las ruedas, al de enfrente le robaron la moto y así sucesivamente. Faltaba yo. Con mi marido siempre nos llamamos al llegar, para que nos abramos rápido y así poder entrar, pero yo justo le había dado el celular a la nena y no llegué a llamarlo”, contó sobre el día del hecho y reflexionó: “Ahora tenemos que pensar que estamos bien, y si aparecía o no aparecía el auto era otra cosa; ahora tenés que pensar eso”.