El liderazgo de Jorge Bergoglio en la Iglesia Católica no está exento de polémicas ante los cuestionamientos del ala más conservadora. Por qué nunca volvió a la Argentina

Con un activo frente opositor del ala más conservadora de la Iglesia y grandes cambios internos y externos que moldearon su gestión, Francisco cumple este lunes sus primeros 10 años de pontificado.

Una década pasó desde que el 13 de marzo de 2013, a las 20:12 de Roma, el cardenal Jean-Louis Touran pronunció el clásico “habemus Papam” para anunciar enseguida el nombre de Jorge Bergoglio ante la sorpresa del mundo entero. El entonces arzobispo de Buenos Aires, el candidato de la facción más progresista del cuerpo cardenalicio, eligió llamarse Francisco para estar al lado de los excluidos y los pobres, según explicó.

Esa Iglesia que heredó de un renunciante Benedicto XVI no es la misma que la de hoy. Hubo muchos cambios. Hizo lío, como solía pedir a los jóvenes en sus primeros años en el sillón de Pedro. Desde entonces, se convirtió en el primer Papa en escribir sobre ecología, se rodeó de una ya mítica austeridad, buscó reformar la curia y quedó enfrascado en polémicas luchas internas que le granjearon no pocos y poderosos enemigos. Estos cuestionamientos llegaron incluso hasta la Argentina por su decisión de no visitar, al menos por ahora, su tierra natal.

La ceremonia de asunción fue multitudinaria y se realizó el 19 de marzo de aquel año, en la Plaza de San Pedro, donde Francisco recibió el anillo y el palio, y estuvo marcada por la sencillez.

Bergoglio arrancó sus funciones con su predecesor en vida: Benedicto XVI, quien había renunciado a su cargo el 28 de febrero. Sin dudas la asunción del Papa Francisco marcó el inicio de una nueva para la Iglesia católica, golpeada por casos de pedofilia en todo el mundo.

También tuvo que enfrentar los "VatiLeaks", la filtración de documentos confidenciales del pontífice que terminó por revelar una trama de abuso de poder en el gobierno central del Vaticano. A eso se sumó la caída de la influencia de la Iglesia, el avance evangelista en sus diferentes vertientes y los cuestionamientos sobre el papel de la mujer que aún manifiesta la Iglesia.

Temas y polémicas abiertos a pesar del "cambio de aire" de una Iglesia Católica ​que aún intenta renovarse de la mano de Francisco, el Papa argentino.

Las claves de los 10 años del Pontificado de Francisco

Estos 10 años de Pontificado quedaron marcados por una serie de cambios que moldearon su gobierno. Algunos de estos puntos generaron una masiva simpatía en las periferias de la Iglesia, pero también fuertes críticas al interior del Vaticano. Francisco supo, desde el primer día, que debía lidiar con un poder enquistado en la Iglesia que no aceptaría muchas de sus ideas. Algunas de ellas son reconocidas ya como un sello personal.

Austeridad. “Francisco moldeó una Iglesia más austera”, dijo Ambrogetti. Bergoglio dio el ejemplo desde el primer día. Vive en un departamento sencillo, de 70 metros cuadrados. No se toma vacaciones y solo fue una vez a Castel Gandolfo, donde se encuentra la residencia de verano de los Papas. “Con esto pasó un claro mensaje: ´No soy un príncipe medieval que tiene su villa veraniega´”, afirmó la periodista y escritora. La austeridad era uno de los reclamos más explícitos del ala reformista del cuerpo de cardenales.

Transparencia. “Nunca hubo el nivel de transparencia que hay ahora en la Iglesia”, aseguró Ambrogetti. Bergoglio suele repetir que no puede impedir que pasen cosas malas, pero puso en marcha una serie de herramientas para evitarlas. Una de sus primeras medidas fue ordenar una auditoría internacional, como en su momento había hecho en el arzobispado de Buenos Aires. “El nivel de transparencia es inédito”, indicó.

Abusos. Este ha sido uno de los temas que más han afectado la imagen de la Iglesia. Ambrogetti opinó que Francisco “ha hecho muchísimo” para desterrar este flagelo perpetrado por sacerdotes contra menores de edad. Generó instancias e instrumentos para evitar estos hechos y, si ocurren, que los responsables sean sancionados. Sin embargo, es un fenómeno que sigue golpeando al Vaticano.