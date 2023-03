Ricardo Gareca es oficialmente el nuevo DT de Vélez

El miércoles se confirmó oficialmente que Ricardo Gareca será el nuevo entrenador de Vélez. El Fortín, que venía de sufrir la salida de Alexander Medina, decidió apostar por un hombre de la casa para recuperar su nivel.

Gareca cumplirá su segundo ciclo como entrenador del club, cumpliendo así un gran deseo de los hinchas que pidieron por su regreso.

Ricardo Alberto Gareca 🐯💙 pic.twitter.com/dj1y2pIekw — Vélez Sarsfield (@Velez) March 8, 2023

En las primeras cinco fechas del actual torneo, Vélez había sumado solamente 5 unidades, lo que provocó la salida del Cacique. Sin embargo, en su última presentación ante Córdoba, ya sin Medina, el equipo mostró otra cara, ganó y quedó a solo cinco puntos de la cima de la tabla con más de 20 fechas por delante.

Ganeca llega con el objetivo de recuperar el rendimiento de jugadores como Lucas Pratto, Diego Godin y Lautaro Giannetti, y también tendrá la oportunidad de potenciar a jóvenes promesas como Julián Fernández, Mateo Seoane y Elías Cabrera.

El contrato de Gareca se extenderá hasta diciembre de 2023, es decir, hasta el final del año. El Fortín tendrá elecciones este año y uno de los requisitos del Tigre sería que Christian Bassedas, el actual manager, continúe en su cargo, independientemente de quién gane las elecciones.

En su primer ciclo como entrenador, Gareca obtuvo resultados extraordinarios. Ganó el Clausura 2009, Clausura 2011, Torneo Inicial 2012 y la Supercopa 2012/13. Dirigió un total de 254 partidos, ganó en 130 ocasiones, empató en 65 y perdió en las restantes 59, lo que le otorga una efectividad del 60%.

En tanto, Marcelo Bravo y Hernán Manrique tomarán la conducción técnica del plantel de manera interina.

Más información

El tierno gesto de Enzo Fernández con un nene que invadió la cancha

Enzo Fernández fue titular en el triunfo del Chelsea sobre Borussia Dortmund. Como era de esperar, se consagró como una de las figuras del partido y finalizó la jornada con un emotivo momento. Las cámaras capturaron a un joven fanático que saltó al campo de juego para acercarse al mediocampista de la Selección Argentina.

Allí, Enzo logró verlo por lo que se detuvo para hablar con él, antes de que los miembros de la seguridad del estadio lo saquen de la cancha. En ese sentido, le entregó su camiseta con la cuál fue gran participe de la victoria 2-0 sobre Borussia Dortmund.

El nene eludió a los empleados de seguridad y llegó hasta Enzo llorando, rogándole que le regalara su camiseta. ¿Qué hizo el mediocampista? Frenó, abrazó al pequeño y le regaló la camiseta que utilizó durante el cotejo frente al Dortmund. "Fue un momento muy lindo. Vino corriendo, me abrazó, me pidió la remera y se la di. Los nenes tienen algo especial que me llegan al corazón", le dijo a ESPN sobre lo sucedido.

El emocionante gesto de Enzo Fernández con un nene que invadió la cancha en pleno partido.

Luego analizó el partido: "Estoy muy feliz por el grupo, se lo merecía. Estamos trabajando mucho para revertir los resultados. Es muy importante ganar dos partidos seguidos en casa. Creo que estamos haciendo las cosas bien".

"Seguir en Champions nos da confianza. Es algo inimaginable que la gente coree mi nombre porque llegué hace muy poco", agregó y reconoció que le está costando la adaptación: "Siento muchas diferencias con este fútbol, pero el equipo me está ayudando mucho. Me llevará un poco de tiempo, pero estoy acostumbrándome. También a la ciudad, mi familia está aquí conmigo. La adaptación llevará un poco de tiempo, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible para que sea rápido".

También le preguntaron si haber sido parte de la Selección argentina campeona en Qatar cambió algo en su día a día y fue tajante en su respuesta: "Ser campeón del mundo no me cambió nada en mi cabeza, voy a ir siempre a por más. Jugar para el Chelsea es algo muy pasional y en la Premier League también, porque es un sueño que tenía desde pequeño".