El periodista Daniel Mollo denunció un intento de censura en la previa al partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia válido por la sexta fecha de la Liga Profesional que se disputó anoche en la Bombonera. El relator partidario reveló que recibió mensajes anónimos que lo advertían de que en caso de que no se alineara a la actual gestión, lo sacarían de la cabina. “Lo de hoy fue grave, esto no lo viví en años”, mencionó durante la transmisión. Ahora el club publicó un comunicado oficial.

Desde Brandsen 805 aclararon que por las obras en el estadio en la zona de Platea Meadia y cabinas fueron reasignados algunos espacios en el sector de pupitres y las nuevas cabinas de prensa: “Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos”.

En la notificación no se hizo mención directa al hecho que denunció Mollo, que le contó a sus oyentes que una mujer y tres hombres lo esperaron en la cabina de transmisión antes de iniciar su programa radial para avisarle que ”venimos a avisar que les vamos a sacar la cabina porque ustedes no están alineados a la gestión, la cabina es para los que están alineados a la gestión”. Y ahondó: “Nos pidieron que no podía hablar ningún opositor, es decir, nos armaron el programa”.

El propio Daniel Mollo había dicho justo antes de que comenzara el encuentro de anoche en la Bombonera que gente allegada al Departamento de Prensa había tomado cartas en el asunto para averiguar lo que había sucedido. Según comentó, hoy no recibió llamados desde Boca. En concreto, el club amplió y aclaró en su comunicado: “Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones”.

El comunicado completo

Obras en la Bombonera: platea media y cabinas.

Una de las prioridades de esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, ha sido la permanente realización de obras en la Bombonera, para que continúe siendo un orgullo de Boca y un símbolo del fútbol argentino a nivel mundial.

Bajo esa premisa de remodelación constante, se efectuaron trabajos en la platea media que contemplan una reasignación de espacios en el sector de pupitres y de las renovadas cabinas de prensa. Como consecuencia de ello, algunos medios que hacen transmisiones radiales desde nuestro estadio fueron reubicados. El trámite, a cargo de personal del club, se cumplió siguiendo los procedimientos habituales en estos casos.

Boca Juniors continuará recibiendo en sus instalaciones a todas las personas que vengan a cumplir tareas periodísticas y les brindará, como es costumbre, la mayor comodidad para que puedan cumplir su trabajo en las mejores condiciones.

Como siempre, nuestro Departamento de Prensa está a disposición para solucionar cualquier inconveniente surgido de la cobertura de eventos en nuestra cancha.