Ratifican que no hay casos de neumonía bilateral en el CPC

Ante algunas publicaciones y versiones en las redes sociales que se refieren a que un empleado del Centro Privado de Cardiología falleció como consecuencia de neumonía bilateral, esto fue negado por el director Médico de la institución, Julio Dantur.

En comunicación telefónica con Los Primeros TV, Dantur manifestó que "la noticia deberá ser rectificada porque lamentablemente el fallecimiento de nuestro empleado (recepcionista del CPC), Daniel Carccheti, ocurrió por una descompensación de diabetes y una infección".

"Esto sucedió en un sanatorio polivalente la semana pasada donde establecieron que tenía una bacteria de su propia piel que lo estaba descompensando", agregó.

Sostuvo que "desgraciadamente por sus antecedentes de diabetes esa bacteria le produjo una insuficiencia renal, entró en diálisis y desgraciadamente en el desenlace fatal. Pero esto nada tiene que ver con los casos iniciales que se dieron en el CPC en el mes de enero pasado, y desde entonces no tenemos casos nuevos de esta mal llamada neumonía bilateral".

"Lo que les puedo asegurar que el caso de Marcelo Silva y este último caso de Daniel, no son casos de origen intrahospitalaria", afirmó el director Médico del CPC.

Dantur manifestó que "nosotros estamos absolutamente seguros de tres cosas: que nunca hubo Legionella en el CPC; no hay neumonía bilateral de origen desconocido; y la mayoría de los casos tienen diagnóstico ya sea bacteorológico o de Covid, y otros casos con Covid no diagnosticados".

Por último, Dantur expresó que "la institución está convencida que los foros que hicimos, de que los casos no diagnosticados son Covid-19 no diagnosticados a tiempo. Por eso es muy importante reiterar que hay que completar el esquema de vacunación contra el coronavirus y eventualmente con la bivalente, para estar protegidos contra el Ómicron, esto no lo digo yo sino que los dice el Ministerio de Salud desde abril de 2022".