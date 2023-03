Larreta cruzó a Alberto Fernández por la coparticipación: “Los fallos no se interpretan, se cumplen”.

Larreta cruzó a Alberto Fernández por la coparticipación: “Los fallos no se interpretan, se cumplen”.

Después de lanzar oficialmente su candidatura, Horacio Rodríguez Larreta, está enfocado en los discursos sobre la gestión que proyecta y busca apuntalar su carrera hacia las elecciones. En este escenario, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires participó este miércoles de A dos Voces, el programa que conducen Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por TN, donde le respondió al Presidente por la pelea por la coparticipación.



“Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen. El Presidente tiene que cumplir el fallo y punto. ¿Quién va a invertir en la Argentina cuando no se cumple algo porque no gusta?”, dijo el jefe de gobierno porteño.

“Cuando el Presidente le sacó los fondos a la Ciudad en septiembre del 2020 a las provincias les dio $0. Todo fue para Axel Kicillof, para la provincia de Buenos Aires. Hoy se redobla la apuesta contra la Corte y esto se traduce en menos trabajo para los argentinos”, señaló Larreta.

Las principales frases de Horacio Rodríguez Larreta

“Alberto Fernández no tiene ninguna chance de ser reelecto”.

Al redoblar la apuesta contra la Corte, no se invierte en nuestro país. Después del discurso del Presidente hay personas que van a perder la posibilidad de tener un trabajo”.

“Lo de hoy fue un insulto. Hay una actitud muy marcada por la que se cree que el que no piensa como igual es el enemigo y hay que exterminarlo. Basta de peleas”.

“Yo no me llevo mal con Mauricio Macri. Trabajo hace 20 años con él y creo que hizo un esfuerzo enorme por reconectar a la Argentina con el mundo”.

“Tenemos que impulsar un proceso de transformación en la Argentina. Tenemos una oportunidad de vender gas, petróleo y materias primas. Pero para eso debemos trabajar en un plan de desarrollo”.

Silencio y resistencia: las primeras reacciones de la Corte Suprema a la embestida del Presidente

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz asistieron a la apertura de Sesiones Ordinarias en representación del máximo tribunal y del Poder Judicial. Alberto Fernández fue muy duro por el fallo sobre la coparticipación que beneficia a CABA..

A escasos metros del Presidente, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz escucharon, inmutables y en silencio, el largo discurso de Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa, que no escatimó en críticas directas al máximo tribunal y el Poder Judicial.





Según indicaron a TN fuentes judiciales, muy al tanto de las discusiones que se dan en el Palacio de Tribunales, los jueces sabían el clima hostil que les esperaba en el Congreso. Rosatti y Rosenkrantz, como presidente y vice de la Corte, fueron en representación todo del máximo tribunal, que también integran Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Lo habían decidido, tras reunirse los cuatro, el martes por la tarde.

“La Corte es un tribunal de garantías constitucionales y hay un mandato constitucional que indica que el 1 de marzo es la Asamblea. Tenían que ir y fueron porque respetan la Constitución. Se quedaron en representación y defensa de la Corte y de los jueces del Poder Judicial”, señalaron las fuentes.

En el Palacio de Justicia advirtieron, por otra parte, que el discurso presidencial no cambió ni el clima ni la rutina del máximo tribunal, que el martes que viene volverá a reunirse para trabajar en nuevos fallos.

El discurso de Alberto Fernández en el Congreso comenzó y cerró con duras críticas a la Justicia. De entrada, el Presidente le pidió al Poder Judicial que investigue el atentado a Cristina Kirchner “con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputado”.

El Presidente afirmó que la Justicia no cuenta “confianza pública”, ni funciona “eficazmente” ni muestra “independencia”. Acusó a la Corte Suprema directamente de cometer “abusos inadmisibles” y de “tomar por asalto al Consejo de la Magistratura”.

También cuestionó el fallo del máximo tribunal que le ordenó al Gobierno devolverle a la Ciudad de Buenos Aires parte de los fondos que le había recortado de coparticipación: “Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, sostuvo, en una frase con ribetes cristinistas.

Además, el mandatario defendió el juicio político que lleva adelante el oficialismo en la Cámara de Diputados contra los miembros del máximo tribunal.

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz escucharon en silencio, con estoicismo. Y los jueces de la Corte Suprema se mantendrán en silencio, como suelen, y evitarán contestarle políticamente a Alberto Fernández y al Gobierno nacional.

En medios judiciales, no obstante, se especulaba con la posibilidad de que alguna de las asociaciones o colegios judiciales terminen denunciando al mandatario por la violación del artículo 109 de la Constitución Nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.