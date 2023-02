VIDEO: le robaron las zapatillas mientras era detenido

La historia de una detención que llevó a cabo un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se viralizó en redes sociales, al ver al uniformado reducir en el piso a un delincuente.

Pero lo que generó una gran cantidad de comentarios fue que aparece una persona y sin importarle la presencia del efectivo, le quita las zapatillas.

#BsAs #Policial 🚨 Mientras un Policía de la Ciudad de Buenos Aires retenía a un ladrón y pedía refuerzos, otra persona vino y le robó las zapatillas al detenido. pic.twitter.com/vUWBS3mKcp — FM De las Misiones (@fmdelasmisiones) February 22, 2023

El insólito hecho ocurrió en la zona de Constitución y dos hipótesis se plantearon sobre esta situación: la primera fue que un delincuente le roba las zapatillas a otro que está reducido, mientras que la segunda opción es que quien sustrae el calzado es una víctima que lo único que hace es recuperar ese par.

Esta última cobró fuerzas sobre todo porque el que sustrae las zapatillas grita algo indignado y justificando su determinación.

De todas maneras, nuevamente se cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad por el hecho de que los uniformados no se desplacen al menos de a dos y lo sigan haciendo en forma individual.

Más información

Brutal asalto piraña a un matrimonio argentino en Chile

Los gritos son desgarradores y la desesperación es total. “Hijo de puta….noooo. Basta, por favor. Pará, pará”, se la escucha gritar a Ana Salomone en la puerta de un shopping de Viña del Mar mientras su marido era atacado por una pandilla de adolescentes con fines de robo. El video, filmado por un transeúnte, se hizo viral y también indigna por la falta de empatía y solidaridad de los espectadores con las víctimas.

El hecho sucedió el martes 14, alrededor de las 16.30, en el Mall Marina Arauco, ubicado en la región de Valparaíso. Se trata de una de las zonas más visitada por los turistas argentinos que llegan a ese país para disfrutar de unas vacaciones. Y eso justo lo que había hecho este matrimonio cordobés, seducido por “lo fresca que es esa ciudad en verano”, sin advertir que quedarían involucrados en una dramática situación de inseguridad.

“El shopping tiene dos bloques y está separado por una calle. Se la puede cruzar por un puente, que conecta los sectores, o caminando. Nosotros optamos por hacerlo caminando. Queríamos ir a la tienda Apple, que está enfrente, y justo escuchamos un explosión que nos llamó la atención”, relató Ariel Mansilla al medio Infobae, en alusión a la rotura de la vidriera que sufrió la tienda Ripley por parte de un grupo de vándalos, la mayoría adolescentes.

“Cuando vemos que estos jóvenes se ponen a pelear con los guardias se seguridad, mi señora me grita ‘vamos para adentro’. Hicimos dos pasos y siento un primer golpe en el cuello. Me atacaron de atrás. Mientras uno le tiró un manotazo a la cadena de oro que tenía puesta, el otro me volvió a pegar en el cuello para desestabilizarme. Al ver que uno de ellos intentó darse a la fuga con mi cadena, le pegué una patada y se cayó. Y ahí fue cuando empezó la agresión del resto del grupo hacia mí y hacia mi mujer, que no paraba de gritar y pedir ayuda”, detalló Ariel sobre el violento ataque piraña que sufrió a plena luz del día. “A ella también le pegaron patadas en la zona abdominal y la cadera. Fue terrible”, recordó.

A pesar de toda la resistencia ofrecida, los jóvenes lograron su cometido y huyeron con la cadena de oro. “Por suerte teníamos nuestros celulares y la documentación en los bolsillos”, sostuvo el hombre, que terminó con una fractura incompleta en su dedo pulgar derecho, un esguince en la mano izquierda, un esguince en el tobillo izquierdo y hematomas por todo el cuerpo.

“Como a mi marido lo vieron grandote y se defendió desde el principio, hubo un momento en que parecían 10 chacales contra dos presas. Ellos no esperaban que nos defendiéramos”, remarcó Ana.