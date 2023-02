El ex Gran Hermano se cruzó con el histórico delantero de la Selección, que le manifestó su apoyo por su estrategia en la casa. Qué pasó en redes sociales

Si adentro de la casa era uno de los personajes más controvertidos, desde que el público decidió su salida sigue dando tela para cortar. Día a día, Walter "Alfa" Santiago recorre los diferentes programas de televisión relatando su experiencia en Gran Hermano 2022, y dando más precisiones del sinfín de anécdotas que relató en el encierre. Su relación, amistosa y amorosa, con unas cuantas personas famosas, sus viajes por el mundo y sus años en Miami y su capacidad para descubrir talentos antes que nadie.

Por caso, Walter se adjudicó la invención de “Hola, Susana”, la frase que se hizo marca registrada en la televisión argentina. También aseguró haber sido uno de los primeros en ver el legendario programa El Chavo del Ocho. Y su vínculo con la farándula la expresa abiertamente, desde su gran amistad manifiesta con Pablo Cabaleiro, el Mago sin Dientes, hasta historias o fotografías con Soledad Aquino, Piero, Guillermo Vilas y Carlos Menem, entre tantos y variados personajes.

Alfa de Gran Hermano se encontró en la calle con el Kun Aguero

Ahora, el hombre de 61 años, el de mayor edad en haber participado del reality, sumó otro famoso a su colección. Se trató de un encuentro casual con Sergio Kun Agüero, que ocurrió en la avenida del Libertador y no dudó en documentarlo en sus redes sociales.

“Mirá con quién nos acabamos de encontrar... El Kun Agüero me mira y me dice ‘¿vos sos Alfa?’ Yo no lo puedo creer, esto muy fuerte”, repite en el video una y otra vez el vendedor de autos, con una sonrisa de satisfacción e incredulidad, mientras saludaba al exfutbolista.

“Cada tanto miraba Gran Hermano y muy bien, la verdad que muy bien”, analizó el papá de Benjamín sobre el reality. ¿Tengo que volver? Le preguntó Alfa, a casi diez días de su salida de la casa. Y obtuvo el apoyo que esperaba. “La gente a veces lo toma medio raro, pero yo te entendía, porque se que lo decías de buena fe. Yo entiendo la buena onda de los chistes, porque soy bastante bromista, puteo , hago todo”, manifestó el Kun.

“Yo no decía cosas para agredir, lo hacía para cagarme de risa”, se excusó Alfa, con su clásico look de camisa y bandana a tono. “Yo sí”, replicó el exfutbolista. “En el chat del Twitch me escriben ‘Kun fracasado’ y yo le digo ‘Chupame la p...’”, se diferenció Agüero, que desde su retiro se volcó a las redes sociales y se volvió una estrella global de la mencionada red social.

Rápido de reflejos, el sexagenario lo comprometió en vivo y en directo para un nuevo encuentro, esta vez en el marco de la virtualidad. “Cuando hacemos un Twitch juntos?”. Cuando quieras, cerró el Kun, con el pulgar arriba, una sonrisa y reiterando la promesa a cámara. “Un día de estos hacemos un Twitch con Alfa”.

Así, el vendedor de autos engrosa su lista cholulos. De hecho, una de las primeras preguntas que le hicieron a la salida de la casa fue sobre este vínculo con la farándula.