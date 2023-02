En medio de la emoción por la llegada de los familiares de los participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe), se generó una polémica por una supuesta caída que tuvo Caramelo, una de los cachorritos, a la pileta.

Muchos usuarios de Twitter advirtieron que la perrita se habría caído al agua y que se salvó gracias a que Florencia, la hermana de Camila, se dio cuenta y la agarró.

"Caramelo cayo a la pileta, lo encontró Florencia, lo sacó, lo estaban secando y cortaron...", escribió un internauta en la red social del pajarito.

Prueba de vida de CARAMELO.

Los perritos están bien, todos tranquilos.

Acá te dejo el video #GranHermano por si le querés hacer RT pic.twitter.com/a0NwlgOIsw — Diego Poggi (@Poggi) February 21, 2023



Nacho fue el encargado de envolver al perro en una toalla para que no se enferme, mientras que La Tora pidió que por favor les enviaran un secador. Al enterarse de la situación, Romina -que decidió integrarlo a su familia una vez terminado el reality- se mostró compungida. “Me muero si te pasa algo”, le dijo a su mascota.

Los usuarios de Twitter, que comentaron el episodio durante toda la madrugada, sospechan de que la producción les pidió a los concursantes que no mencionaran más del tema. “No se habla de eso”, se le escuchó decir a Nacho luego de que Julieta Poggio se lamentara por el estrés que sufrió Caramelo. Este martes, deberán reforzar la red que cubre la piscina para que esto no vuelva a pasar, pero muchos fans del programa exigen que saquen a los cachorros de inmediato antes de que la noticia sea la muerte de uno de ellos.

Minutos más tarde, Diego Poggi, que hace la conducción de "Espiando la casa", por Pluto TV, salió a aclarar: "Son la 1.44 minutos de la mañana. Para que se queden todos tranquilos ahí está Caramelo. No le pasó nada. Solamente pisó el escaloncito donde está el agua. Prueba de vida. Ahí lo está levantando Romi".

Y explicó que los animales están sido monitoreados las 24 horas. "Hay veterinarios, están todas las cámaras, toda la producción mirando. Están perfectos. Para que se queden tranquilos", sumó el conductor.

Sin embargo, los televidentes no se quedaron del todo tranquilos y pidieron que se tomen más medidas de seguridad para los cachorritos Caramelo y Delmora.

Gran Hermano 2022: cada participante recibió a un familiar que se quedará por unos días en la casa

“Los quiero saludar a los nuevos integrantes de la casa, que van a estar unos días”, anunció Santiago del Moro. “Ellos en cierta manera van a competir. Obviamente no tiene que ver con la competencia oficial, pero sí los van a apuntalar en este último trayecto por unos días”, agregó.

“No se me dispersen ahora. Entró gente que ustedes aman. No los expongan. Se lo digo a los dos: a los que están adentro y los que vinieron de afuera. Una jugada en falso que Gran Hermano detecte y evalúe como infracción, al jugador lo manda a placa. Y a las visitas, las eyecta de la casa. No pregunten cosas que quieran saber. Les recomiendo que no hablen mucho del afuera y serán advertidos”, avisó el conductor. Luego, Santiago les regaló una picada y unas bebidas para que celebren en familia. Y un rato más tarde, se despidió de la casa renovada no sin antes dar un comunicado del GH.

“Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores. Es decir, ahora antes de irse a dormir, tienen que separar cuartos de jugadores de cuartos de visita, de familia”, avisó Del Moro como última regla. Dos minutos después, habló la voz de la casa. “Espero que la pasen bien, que se divierten, que disfruten”, los saludó el Big. Y cuando lo consultaron acerca de cuántos días durará la estadía de los familiares, solo dijo: “No sabe, no contesta”.