El Frente de Todos (FdT) mantendrá este jueves su primera reunión para comenzar a definir la estrategia electoral y el reglamento interno de participación de cara a las elecciones de este año. La sede del Partido Justicialista (PJ) del barrio porteño de Balvanera.

La cita será a las 19 en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu al 130. Allí, las distintas facciones del FDT buscarán tomarse una “foto de unidad”, aunque más allá de la formalidad, lo que se pondrá sobre la mesa es el debate de los plazos para definir las candidaturas, ya que la vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa, quieren que Fernández lo haga “pronto”, para decidir luego si lo enfrentarán en las PASO. El jefe del Frente Renovador podría encabezar una delegación de cinco dirigentes de su fuerza política.

Según se pudo saber, uno de los puntos salientes del temario que fijará la mesa nacional del FDT será -a propuesta del Presidente y también de Massa- el armado de un reglamento para una eventual competencia en las elecciones primarias, previstas inicialmente para el 13 de agosto. No es un detalle menor: si hubiera enfrentamiento entre distintas facciones internas, el piso que se fijará para la representación de las minorías será determinante para la composición de las listas de la coalición gubernamental.

La vara histórica que pone el PJ se ubica en el 25 por ciento de los votos, pero es de esperar que algunos grupos –como el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y otros socios menores- reclamen bajar el piso para tener posibilidades. La disputa estará centrada en la conformación de las listas legislativas y de la oferta electoral en los municipios. En cambio, la discusión no correrá para la fórmula de presidente y vice, porque la que gana por un voto se lleva la proclamación para competir luego en las elecciones generales.

No obstante, la intención de la mayoría de los que este jueves estarán sentados en el quincho del PJ nacional es que el FDT no se embarque en una PASO presidencial, sino que se acuerde un “candidato único” ante la dispersión de postulantes que observan en Juntos por el Cambio. Es una forma bastante directa de plantearle a Fernández que no tiene margen para la reelección, como reflejan las encuestas, y que lo mejor es que le abra las puertas a un recambio interno. Pero mientras tanto, hablarán de instrumentar las primarias.

¿Quiénes asistirán?

Desde la jefatura del PJ están trabajando contrarreloj para que asistan la mayor cantidad de dirigentes representativos de cada espacio de la coalición, que tendrá cinco referentes por sector. Quienes tienen esta misión son el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el canciller Santiago Cafiero y el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

En tanto, Axel Kicillof confirmó que será de la partida. "La idea es trabajar coordinadamente para que el FdT sea la mejor opción electoral para este año", indicaron fuentes del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El otro sector que compone la tercera pata política más relevante del FdT es el Frente Renovador, que "todavía no definió si va a participar Massa", según señalaron desde Hacienda.

Al respecto, el ministro de Transporte bonaerense y dirigente massista Jorge D'onofrio sostuvo que "la voluntad de Sergio es que participemos actJorge D'onofrioivamente" y además consideró que "es muy sano que el FdT tenga una mesa política donde empezar a debatir algunas cuestiones".

Desde el sindicalismo cercano al Gobierno, el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli, adelantó que formarán parte del mitin.