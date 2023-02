VIDEO| Así detenían al asesino de la policía en Retiro

Oscar Gustavo Valdez (29), un ex albañil vecino de la Villa 31 y oriundo de Ciudad del Este, Paraguay, fue detenido este martes luego de que le robara el arma reglamentaria a la policía porteña Maribel Zalazar en la estación Retiro de la línea C de subtes, para luego dispararle, un balazo que le costó la vida a la oficial. Un operario de la empresa EMOVA —empresa concesionaria de la red de subtes— también fue herido, aunque está fuera de peligro.

Según reconstruyeron fuentes con acceso al expediente, la novia del detenido relató que el hombre se sentía mal, que se violentó cuando lo quisieron subir a una camilla para asistirlo y ahí fue cuando le quitó el arma a la policía y desató la tragedia.

URGENTE: MUERTE TRÁGICA DE POLICÍA DE LA CIUDAD⚠️

Una mujer de la Policía de la Ciudad murió de un puntazo de arma blanca en el cuello y un disparo en el pecho, luego que un delincuente la atacara en la línea de Subte "C" Retiro en CABA.



Tras el ataque, Valdez fue perseguido por personal de la Policía Federal (PFA) y de la Policía de la Ciudad. Finalmente, fue capturado a la altura del hotel Sheraton y subido a un patrullero. En la huida descartó el arma.

Al ingresar al móvil, como se ve en el video que encabeza esta nota, el hombre se resistió al arresto. Primero forcejeó con los agentes y luego, mientras intentaban ingresarlo al vehículo policial, gritó: “Traémelo a mi hijo y a mi hija. ¡No me hagas así! ¡Yo soy el jefe, yo gané! ¡No me vas a meter! ¡Me están haciendo daño, las cámaras!”.

Mientras todo eso sucedía, la oficial de la Policía de la Ciudad era trasladada de urgencia en un helicóptero de la Policía Federal al Hospital Churruca, donde la asistieron en el shock room y la operaron para intentar salvarle la vida. Tenía lesiones graves en el tórax y en el cuello, además del pulmón izquierdo comprometido. Su cuerpo no resistió y a las 12.30 los médicos confirmaron su muerte. Tenía el chaleco antibalas puesto.

Búsqueda de paradero

Al momento de su detención, Valdez iba acompañado de una mujer de 22 años (se presume su actual pareja) y otro hombre. Fuentes policiales aseguraron a Infobae que el sospechoso tiene ingresos en el sistema porteño en años recientes por Resistencia a la Autoridad (2020) y Violencia de Género (2021). Sobre esto último, por ejemplo, hay asentada una causa en la Fiscalía N°16, especializada en dicha temática, a cargo de Claudia Barcia. Incluso, se había solicitado al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) que averiguara su paradero.

Sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional no registra causas en su contra.

Lo cierto es que este martes, Valdez le quitó el arma a una oficial de la policía porteña y le disparó a sangre fría. La víctima fatal, de 35 años, se desempeñaba en la División Subtes de las líneas C, D, y H. Vivía en la localidad bonaerense de Glew, estaba en pareja y tenía dos hijos: uno de 13 años y otro de 5.

“Es un amor, la vemos todos los días. Para nosotros es una compañera. Ella trabaja en Retiro y Constitución”, dijo un delegado de la Línea C de subte a la prensa, antes de conocerse la noticia sobre su muerte.

"Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente"

Tras lo ocurrido, el ministro de Seguridad de la Ciudad en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, lamentó la muerte de Zalazar y alertó que este tipo de hechos podrían ser evitados si el gobierno nacional habilitara el ingreso al país de las pistolas Taser.

“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, aseguró.

“¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora? Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas”, completó el funcionario.

Interviene en el caso el Juzgado Nacional, Criminal y Correccional N°9, a cargo de Martín Peluso y ante la Secretaría 108, que dispuso que de las pericias se encargue personal de Policía Federal.