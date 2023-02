La Bombonera es un tema de Estado en azul y oro y en las últimas dos semanas hizo mucho ruido. La decisión de la Justicia de clausurar la tribuna Superior Sur, producto del riesgo que manifestó el Ministerio Público Fiscal debido a “deficiencias edilicias”, volvió a poner en escena la necesidad de una reforma en el estadio.

Y mientras el ex vice Mario Pergolini cargó contra sus viejos compañeros de fórmula, las preguntas que se hacen los socios es qué pasó con los proyectos de campaña que tenían como meta la ampliación de la cancha: Bombonera 360 y el Proyecto Esloveno.

Mario Pergolini y Jorge Amor Ameal, en tiempos en los que compartían los dos cargos más importantes de la Comisión Directiva

Hace tres semanas, el presidente Jorge Amor Ameal anunció: “En marzo vamos a presentar el proyecto a la Legislatura para tener una zonificación que nos permita ampliar nuestra querida Bombonera”. En ese sentido, solicitará el permiso de uso exclusivo, precario y gratuito por el término de 100 años de las fracciones de las calles Del Valle Iberlucea entre Brandsen y Aristóbulo del Valle, y de Pinzón y sus aceras entre Del Valle Iberlucea y Antoni Zolezzi. El plan contempla dos medias manzanas, para lo que se invertirían unos 27 millones de dólares.

Lo que propone el 360 es cerrar la herradura que hoy ostenta el estadio y llevarlo a 80 mil espectadores. El Proyecto Esloveno tuvo algunas desavenencias internas. A tal punto, que ahora se llama Esloveno Plus y lo impulsa Fabián Fiori, empleado del club desde los tiempos dorados de Carlos Bianchi. Se podrían ganar 25 mil lugares y 100 palcos VIP.

No obstante, el ingeniero Carlos Vallet asegura que no es el mismo que tuvo su origen en 2016 de la mano del arquitecto Thomas Camernik. Los dos profesionales lo reformularon y como no cerraba la idea de hacer tres bandejas, plantearon la posibilidad de realizar una cuarta tribuna flotante con Del Valle Iberlucea como túnel, lo que requeriría una mínima compra de lotes, valuada en 12 millones de dólares.

Subscribieron un acuerdo con una empresa española y trabajaron en silencio. Tienen, además, un convenio con otra alemana que les ofreció la iluminación. Y no necesita que la Legislatura porteña apruebe el cierre de calles. La capacidad sería de 93 mil personas.

"No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen daño al socio"

De ese modo, se respetarían los deseos del nieto de Víctor Sulcic, el arquitecto que fue clave en la construcción de la Bombonera junto al ingeniero José Luis Delpini. En definitiva, era esloveno y de ahí el nombre original. Vallet dice que bautizaron esta propuesta con otro nombre en el registro de la propiedad.

En tanto, Pergolini deslizó en sus redes sociales: “Ya que estamos, es bueno saber que si hacés 15 mil socios nuevos... y no hay 15 mil lugares más...”. El conductor de TV le apuntó a Ameal y el presidente, a la política nacional. Entre los dimes y diretes, hay una realidad:la cancha quedó chica.