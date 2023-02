Alberto Fernández en Tucumán: Culpó a la oposición por la pobreza

Alberto Fernández llegó a Tucumán para comenzar a delinear el plan electoral en la provincia y además, inauguró una planta transformadora de energía en la localidad de Los Nogales con fuertes críticas a la oposición.

"No se olviden de la argentina que nos dejaron, no se olviden la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a los millones de argentinos ni de los U$S 25.000 millones con los que nos endeudaron", comentó.

El presidente afirmó que su Gobierno "no ha dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino" y señaló que uno de los desafíos que se presenta es el de "terminar con el problema de la inflación".

El regreso de Manzur a Tucumán

"Vamos a devolver a Juan (Manzur) a los tucumanos para que trabaje y lleve al triunfo al peronismo", dijo el mandatario en relación al Jefe de Gabinete, quien dejará el cargo bajo licencia para encarar la campaña electoral en la provincia.

La reelección

El presidente dejó en claro que sigue en carrera en la batalla rumbo a los comicios para buscar la reelección. Anhela que en Tucumán el Frente de Todos (FdT) marque el camino de la victoria para consolidar las aspiraciones oficialistas de llegar a octubre con la menor adversidad posible.

La cobertura del móvil de Los Primeros