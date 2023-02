Este lunes fue un día muy movilizante para Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa. Después de tres largos años, finalmente se conoció la sentencia que condenó a perpetua a cinco de los ocho asesinos de su hijo. Y tanto ella como su esposo, Silvino Báez, pudieron sentir un poco de paz en medio de tanto dolor. Así las cosas, después de una jornada intensa, la mujer se tomó unos minutos para conocer a Sarah, la hija de un mes y medio de Fernando Burlando, el abogado que llevó adelante la causa, y Barby Franco. Y su imagen con la beba en brazos conmovió a todos.

“¡Hola tía Greis ! Sé que hoy fue un día muy duro pero quiero decirte que te quiero mucho y gracias por hacerme dormir. Jajaja. ¡Y me alegra poder haberte sacado una mini sonrisa hoy! Te quiero tía Greis @graciela.sosa.33. Sarah Burlando”, escribió la modelo en un posteo de su cuenta de Instagram, en la que se podía ver a la mujer sonriente mientras acunaba a la pequeña. En sus historias, en tanto, publicó otra imagen en la que se la veía de pie, hablándole cariñosamente a la beba que la miraba atentamente.

Luego de conocerse la condena a a los rugbiers que mataron a Fernando, Graciela y Silvino dieron una conferencia de prensa acompañados de su abogado. Pasadas las 18:40 de este lunes, llegaron al Hotel Days Inn, ubicado sobre la calle Belgrano al 2200, a pocos kilómetros de la sala de audiencias donde más temprano dictaron la sentencia contra los atacantes de su hijo, se mostraron “conformes” con el fallo, pero remarcaron que seguirán “luchando día a día para que quede firme” la pena.

“Sonó fuerte cuando dijo perpetua, sentí una emoción al escuchar que me dio un poco de paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo, un poco de calma, lo esperé tres años”, comenzó Graciela al ser consultada sobre el impacto emocional de la jornada. Y agregó: “Estamos conformes y empieza una nueva etapa en nuestra vida, vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo, a mí me costó muchísimo, no podía dormir de noche, siempre pensando en cómo mi hijo levantaba la mano implorando piedad para que no le dieran más patadas, cosa que no sucedió”.

Sobre los días venideros, la mujer expresó: “Culmina una etapa y se inicia una nueva que de a poco iremos viendo (cómo es), porque es realmente ahora que comenzaremos a hacer el duelo y tendremos que aprender a convivir con el dolor. Ahora por lo menos puedo sonreír un poco, no es fácil, pero tendremos que continuar con nuestras vidas”.

Fernando Burlando apelará la condena a los rugbiers: “Fue irracional”

Fernando Burlando confirmó que apelará la condena a Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz por el crimen de Fernando Báez Sosa. “Los tres acusados beneficiados ahora son nuestro objetivo”, aseguró el letrado sobre los tres rugbiers que recibieron un castigo de 15 años de prisión.

“Usaremos todas las instancias”, afirmó, haciendo referencia que recurrirán al Tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires y a la Suprema Corte bonaerense.

Burlando consideró que se hizo “una justicia débil” y dijo que eso “no es justicia”: “Esto recién comienza, es el primer paso hacia una respuesta que acaricie el corazón de Fernando”, al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

El abogado de la familia del joven asesinado en Villa Gesell dijo que profesionalmente está “conforme” con las sentencias, al plantear que “son temas que generalmente no acaparan la atención de la Justicia, las riñas”, y que lograron que se condenara a los ocho rugbiers juzgados por el crimen de Báez Sosa.