Horacio Rodríguez Larreta: "Los planes sociales no pueden ser eternos"

Tras conocerse la suba del 7,3% de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que en 12 meses acumula un alza del 99,4%, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó al gobierno nacional, en un tono que superó a lo planteado este mismo martes por su propio espacio político.

"En la Ciudad hubo un mayor aumento de tarifas que en el resto del país, porque en el aumento de tarifas que definió el gobierno nacional pega más en la ciudad que en el resto", destacó en diálogo televisivo con LN+.

Larreta también subió la apuesta de lo advertido por la mesa nacional de Juntos por el Cambio ante la situación económica ("Están dejando una bomba armada para el pueblo", sostuvieron los dirigentes en un comunicado) y aseguró directamente que "la bomba ya estalló".

"El problema es que puede ser peor", agregó, cuestionando las proyecciones de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa.

"Se proyecta 6% de inflación para este mes, 40% de pobreza. La bomba en realidad ya estalló. La gente hoy no llega a fin de mes. Cuando tenés el pan a quinientos mangos el kilo es que la bomba ya estalló", insistió el precandidato a presidente.

Respecto de los dichos del presidente Alberto Fernández sobre que la gente "se queja porque hay que esperar dos horas" para comer afuera, el alcalde porteño consideró la frase "una falta de respeto".

"Hay gente que no puede ir a los restoranes porque no tiene dinero, no llega a fin de mes", siguió.

Y volvió a marcar la suba de su apuesta discursiva: "La bomba ya estalló, el problema es que puede ser peor".

"El gobierno para financiar esto [el déficit] está tomando deuda en pesos y cada vez tiene que tomar una tasa de interés más alta. Eso es lo grave. El Gobierno que gasta más de lo que recauda tiene que endeudarse para eso", explicó.

La incidencia de la inflación

Consultado sobre cómo su supuesto gobierno frenará la inflación, Larreta prefirió escaparle a definiciones atadoras o precisiones sobre medidas. "La Argentina necesita un plan integral. Si vos solamente te dedicas a frenar la inflación... La Argentina lo hizo en el '85 con el Austral y frenó la inflación. Como eso no se acompañó de una visión integral para que la Argentina vuelva a crecer, al año tenías inflación de vuelta. La cuestión no es tomar una medida para un tema específico, es tener un plan integral", apuntó.

Al respecto, aseguró que el país vive una oportunidad porque el mundo necesita lo que el país produce, como el litio, la energía y los alimentos. "Eso nos da una oportunidad para que la Argentina crezca. La única manera de terminar con los múltiples dólares es con más dólares. Eso se logra exportando y hoy tenemos con qué", opinó.

También se defendió sobre el gasto público en la Ciudad y justificó la suba de impuestos porque, consideró, fue cuando les "sacaron la plata de la coparticipación".

"De un día para el otro, 8% del presupuesto. Bajamos la mitad en la obra pública, el nivel que hubo en los primeros cuatro años de mi gobierno no se pudo sostener con la misma intensidad. Bajamos el gasto público 4%, es muchísimo. La mitad del recorte see bancó bajando el gasto público y la otra mitad se bancó con un impuesto transitorio", detalló.

"Nada que ver con Massa ni con Milei"

Al jefe de Gobierno porteño le plantearon en la entrevista que otorgó en la señal LN+ una comparación de perfil con Massa -con quien supo tener lazos amistosos-, al preguntarle por las encuestas, en un escenario presunto en que los votantes estarían prefiriendo posturas menos moderadas como las de Javier Milei y Patricia Bullrich, en comparación con él y el actual ministro de Economía. Pero Rodríguez Larreta se despegó al instante.

"Yo con Massa no tengo nada que ver. Es parte del gobierno kirchnerista y yo estoy en la oposición, totalmente en contra de lo que están haciendo. No tengo nada que ver con eso. Así como no tengo nada que ver con Milei, que es parte de otro espacio político", disparó.

Respecto de este último, atacó a una de las banderas de campaña del libertario y aseguró que para él la dolarización "suena a receta mágica".

"Parecería que dolarizás y todos se soluciona. Si la Argentina no crece y exporta más, no hay receta cambiaria que vaya a funcionar. Primero lo integral, primero el todo y después las partes", dijo.

Y aseguró que la dureza no es de discurso, sino "un tema de firmeza en los hechos".

"Yo estoy en una posición, como gobierno, que más que los discursos, importa lo que hago. En la Ciudad tenemos la tasa de delito más baja de la historia. La mortalidad infantil más baja, ahí es donde se juega la firmeza. No creo en los discursos desde la tribuna, a ver quién grita más fuerte", se envalentonó.

E insistió: "La firmeza se da cuando nos bancamos que el Gobierno nacional quiso cerrar las escuelas y en la Ciudad la mantuvimos abiertas. Esa es la firmeza que vale, la que soluciona los problemas de la gente".

Fuente: Clarín