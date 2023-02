Garbarino despidió a 300 empleados: Incertidumbre en Tucumán

Desde fin de enero, casi 300 trabajadores de provincias como Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Salta y Chubut comenzaron a recibir telegramas de despidos por abandono de tareas, según denuncian sus representantes.

Cuando Carlos Rosales compró la empresa contaba con locales en casi todo el país y un plantel de 4500 trabajadores. Hoy apenas quedan 4 locales de Garbarino en Belgrano, el outlet de Almagro, Parque Comercial Avellaneda y otro sobre la calle Uruguay, en la zona de Tribunales. A los que se suman 6 locales de Compumundo. Por lo cual, los trabajadores despedidos no tenían locales a los que presentarse a trabajar en su provincia.

Ola de despidos en Garbarino

Según el informe de la Sindicatura General desde marzo de 2021 a octubre de 2022, Rosales despidió a 2831 trabajadores. El plantel de trabajadores que hasta el mes pasado cobraban sueldos es de 87 empleados en Garbarino y 52 en Compumundo, a los que se suman 75 de administración Los únicos que por ahora se salvan del despido, son alrededor de 190 trabajadores pertenecientes al Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano que esperan el pago del retiro voluntario y no recibieron el telegrama de despido, tampoco el sueldo.

Gabriel Yapura representante de los trabajadores de Garbarino contó: “Llegaron casi 300 telegramas de despidos. La situación es muy complicada, muchos compañeros no consiguen trabajo, sólo viven de changas y ni obra social tienen. Ya sufrimos la muerte de ocho trabajadores, el último hace pocos días por un ACV y estamos haciendo una colecta para ayudar a su esposa. No recibimos ninguna respuesta de Rosales que nos diga la fecha exacta de cuándo va a pagar lo adeudado”.

La situación en Tucumán

"Algunos de los trabajadores fueron despedidos en el mes de noviembre y otros están con un plan de retiro voluntario pero hasta ahora no tenemos novedades de la empresa, no dieron la cara para nada y estamos esperando que nos den una respuesta", comentó uno de los ex empleados a Los Primeros.

Con información de BAE Negocios