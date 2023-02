Billete de $2.000: Apenas alcanzaría para un kilo de asado

Aunque todavía no hay una fecha de puesta en circulación, el directorio del Banco Central aprobó la emisión de un nuevo billete de 2.000 pesos. La medida de imprimir billetes de mayor denominación era resistida por el oficialismo, porque el sector más radical del Gobierno cree que se lo vinculaba a legitimar un mayor índice de inflación.

Sin embargo, esta era una medida necesaria que principalmente está respaldada por el constante reclamo por parte de empresas y bancos, que se quejaban por la cantidad de billetes que debían manipular.

La decisión fue tomada también por el escaso poder de compra que tiene el billete de 1.000 pesos. En tan solo cinco años la moneda de mayor nominación que tiene el país perdió más del 90% de su valor. Eso pone de manifiesto el tremendo problema que tiene Argentina con la inflación.

El billete de 1.000 pesos fue lanzado el 1 de diciembre de 2017 y cuando salió a la calle, durante la presidencia de Mauricio Macri, se podían comprar hasta US$58. En ese momento la Argentina era otra. No había cepo cambiario, ni distintas cotizaciones y la moneda estadounidense valía unos $17,23.

Actualmente, con 1.000 pesos se pueden acceder a US$5,11, si tomamos la cotización oficial del Banco Nación ($195,4) y US$2,63 si tomamos el valor del dólar blue ($379). Con la llegada de la doctora Cecilia Grierson y al doctor Ramón Carrillo al billete de 2.000 pesos difiere poco ese escenario.

Si fuera puesto en circulación hoy lunes, con esos 2.000 pesos se podrían comprar US$10,23 según la cotización del dólar oficial que arroja el Banco Nación. Sin embargo, en la Argentina hay más de una docena de tipos de cambio y al dólar blue, con 2.000 pesos se comprarían US$5,27.

Qué se puede comprar

Pero después de este extenso análisis, ¿qué se puede comprar con un billete de dos mil pesos si saldría a la calle hoy?

Si un salteño iría a un supermercado con un billete de 2.000 pesos podría comprar por ejemplo: 3,300 kilos de yerba ($600 el kilo), 4,6 litros de gaseosa de primera marca ($430 los 3 litros), 7,3 litros de jabón líquido para lavar ropa ($800 los 3 litros) o 8,7 litros de leche de primera marca en sachet ($229 el litro).

Si queremos hacer un asadito en familia o unas ricas milanesas al horno con esos dos mil pesos un salteño podría comprar tan solo 5,4 kilos de pollo ($369 el kilo), 1,3 kilos de asado ($1.500 por kilo) o 1,1 kilos de lomo para hacer milanesas ($1.800 por kilo).

Si queremos ir a un centro comercial y comer algunos de los platos que ofrecen las cadenas de comida rápida poco podremos hacer. Si pensamos en comer hamburguesas tendríamos que ir solos y tampoco no nos alcanzaría. El combo grande de la famosa cadena norteamericana sale $2.170.

Con dos mil pesos podríamos comprar un lomo ($1.500) en un reconocido carro cercano al monumento a Güemes y una botellita de 500cc de gaseosa ($400). Con 2.000 pesos podríamos comprar 15 empanadas de carne ($1.600 la docena) y diez porciones de pizza ($1.550 por pizza).

Opiniones

Mientras compraba el asado para el domingo, Estefanía Colque destacó que los billetes que están por imprimir "no sirven para nada" sino todo lo contrario porque demuestran que estamos en una crisis económica muy profunda. "Porque por más que impriman de cinco mil o diez mil la plata se va como agua, los sueldos están muy bajos y la inflación es cada vez más", expresó la vecina de zona sur ante la consulta de El Tribuno.

También realizó un pequeño comentario sobre la actual crisis económica que atraviesa el país y afirmó: "Me da tristeza la verdad, porque no sabemos ni siquiera si tocamos fondo, si ya dejamos de caer. No sabemos si lo que viene es peor". Y sentenció: "Tampoco me gusta el diseño de los billetes ni el color, es espantoso. Me parece que estamos mal como país".

En el sector de los lácteos se encontraba Francisco Cárdenas. Mientras miraba de reojo el precio de la muzarella para la pizzeada que tenía a la noche, ante la consulta de este medio criticó la medida del Gobierno nacional.

"Es lógico que haya un billete de mayor nominación que la de 1.000 pesos. Sin dudas había que hacerlo, lo que pasa es que es insuficiente. Hay que tener en cuenta que el billete de 1.000 ya tuvo una devaluación superior al 90%. Esto representa un problema logístico para las empresas y los bancos que tienen que trasladar grandes cantidades de billetes", aseguró Francisco.

Para el salteño, que se mostraba molesto con la situación económica del país, con el billete de mayor nominación que hay en la actualidad que es de 1.000 pesos "ya no se compra ni un kilo de carne", entonces aseguró que había que tomar esta medida.

"De hecho, creo que habría que sacar billetes de 5.000 y 10.000 pesos. Pero también hay que sacar billetes de circulación porque sino lo único que estarías haciendo ahí es agrandar la base monetaria, y no achicarla como quiere Massa para poder bajar la inflación. Le medida es correcta, pero es insuficiente ya que tiene que ir acompañada con un retiro de circulación de la misma cantidad de valor nominal de billetes más chicos", finalizó Francisco, un entendido en la materia.

