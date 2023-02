El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el viernes la ampliación del programa Precios Justos hasta junio de este año, con una pauta promedio de aumento mensual del 3,2% para 49.832 productos elaborados por un total de 482 empresas.

Entre los elementos que estarán incluidos en este beneficio estatal, se encuentran los útiles claves para la canasta escolar. Al igual que ocurrió el año pasado, las familias de los estudiantes podrán acceder a una serie de artículos de librería con precios congelados. De esta manera y de cara al nuevo ciclo lectivo que será a fines de febrero, podrán cuidar su bolsillo.

El anuncio, que brindó el titular de Economía en el Centro Cultural Kirchner (CCK), se dio tras el trabajo conjunto que hizo el Gobierno, las cámaras empresarias y los supermercados.

Amplían el programa de Precios Justos

Sobre la educación en el país, Sergio Massa anunció que habrá dos medidas: por un lado, la fijación de costos en ciertos elementos; por el otro, un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas.

"Algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo. Pero se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, con una pauta que baja un 40% en promedio el aumento inicial", dijo. De esta manera, se establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios.

El funcionario también agradeció a la Secretaría de Comercio, Ministerio de Educación y a las empresas, por su participación y compromiso en este. "Entendieron que el desafío era darle certidumbre al consumidor, que este sepa qué es lo que va a pagar, lo que va a gastar, contra lo que de alguna manera tiene previsto como ingreso", aseguró. Además, agregó que "es clave que tengamos la capacidad de hacer fuerte nuestra moneda".

Nueva etapa de Precios Justos: las definiciones más importantes de Sergio Massa

“La inflación es el peor veneno que tiene la economía. Es pérdida del valor de la moneda, el salario, el patrimonio”.

“La primera certeza es que hay casi 50.000 productos que hasta el 30 de junio van a aumentar un 3,2% mensual, y la segunda certeza es que hay 2000 productos que van a seguir teniendo precio fijo”.

“Esta segunda etapa tiene más premios y más castigos”.

“Algunas empresas limitaban el abastecimiento en góndola, y después planteaban que no tenían abastecimiento en la cadena de valor. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos evitando picardías”.

“El objetivo de este acuerdo, que es voluntario, es que las empresas se beneficien más y los consumidores paguen menos”.

“Algunos veían algún chaleco en un supermercado y enseguida entraban en pánico. Para quienes no les gusta esas verificaciones físicas, implementamos la fiscalización online. Todos los días podemos monitorear virtualmente los precios, así a nadie le molestan los chalecos de verificación”.

“Creció 6% la participación de hipermercados y mayoristas en el programa”.

“El acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda la Argentina”.

“Había provincias que ya habían autorizado aumentos del 40% para marzo, o del 18% o del 24%. Se estableció un criterio único que se anuncia el viernes en el Consejo Federal de Educación. El sendero hasta el 30 de junio será del 3,5% para los colegios”.

“Necesitamos que cada vez que pasa el salario le gane a los precios y los Argentinos vivan cada vez un poco mejor”.

“Las frutas y verduras impactan en el bolsillo. La semana que viene vamos a hacer un abordaje en el Mercado Central”.

“Otro problema que tenemos que abordar es el de la carne, que es central para los argentinos. Y vamos a desnudar a aquellos que le hacen trampa al estado. Ahí también aparece la sobrefacturación como un instrumento distorsivo de los precios del mercado interno”.

“Millones de argentinos han elegido veranear en el país. De alguna manera, eso no puede permitir que aparezcan situaciones de abuso o distorsión de precios, porque el Estado también hace un esfuerzo en el turismo a través del Previaje”.

“Todos tenemos la obligación de cumplir con los objetivos. De tener los premios cuando nos lo merecemos, pero también castigos cuando corresponde. Si firmamos un acuerdo de manera voluntaria, como estamos haciendo acá, precio, abastecimiento y cumplimiento debe ser un compromiso de todos”.