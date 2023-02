Giuliana Elena Tessari, de 24 años, y Fernando Guido Benítez, oriundo de Wanda, Misiones, junto a Franco Tomás Sánchez, son las tres nuevas víctimas argentinas identificadas en el accidente en Brasil, confirmaron fuentes de la investigación.

Fernando un técnico en Seguridad e Higiene en el trabajo era gerente en la empresa SB Forestal, en el rubro de inventarios forestales, en la ciudad de Wanda, Misiones. En su último posteo en Instagram se lo ve descansando en las playas de Camboriú.

Por su parte, Giuliana, de 24 años, se había recibido en 2022 en la Tecnicatura de Tecnología de la Información de la Universidad Nacional de Misiones y había estudiado en la Escuela Normal Superior NO9 y en el Anexo Comercial Juan XXIII. Era madre de una niña, integrante de una familia del rubro hotelero y también nacida en Wanda, su ciudad de origen.

Fernando y Giuliana, dos de los fallecidos en el incidente en Brasil.

La lista de compatriotas que perdieron la vida se suma a la de Carina Isabel Martínez (42) y su hijo David Pinchevsky, de 3 años, de Foz de Iguazú, quienes también murieron en el el kilómetro 232 de la ruta 277 cuando un micro de la empresa A Catarinense desbarrancó en Fernandes Pinheiro (región central de Paraná) y dejó un saldo total de 7 muertos y 22 heridos. Se supo que la mujer regresaba de sus vacaciones con su esposo y sus tres hijos, una niña de 11 años, un adolescente de 17 y el pequeño de 3. A este último, el padre le realizó masajes cardíacos antes de que el niño fallezca.

Además de las cinco víctimas argentinas, fallecieron dos ciudadanos brasileños, Genivaldo Fernandes de Lima -nacido en Boa Esperança- y Teicer Ahmad Tarbine, oriundo de Foz do Iguaçu.

El fiscal del caso, Wesley Gonçalves da Silva, le tomó declaración al chofer del ómnibus -de quien aún no trascendió el nombre- quien informó “que se había quedado dormido” poco antes de la tragedia. Según el funcionario, en caso de confirmarse la culpabilidad del conductor -puesto en libertad luego de su declaración- podría ser culpado por homicidio. Por su parte, la empresa de transporte que lo emplea, también podría ser imputada, en caso que se compruebe que el conductor no fue reemplazado y carecía de las horas de descanso necesarias para afrontar el viaje.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y, entre los heridos, “hay un argentino internado y el restante fue dado ayer de alta”, confirmaron desde Cancillería a Infobae. Los 22 heridos fueron trasladados al hospital Santa Casa de Irati, en donde están siendo acompañados y asistidos por funcionarios del consulado argentino. “Siete de ellos se encuentran en estado grave, según información del Cuerpo de Bomberos de Paraná. Por otro lado, los ilesos -y quienes fueron dados de alta- viajaron a Foz de Iguazú en ómnibus que ya partieron de la zona del accidente.

El bus de la empresa, que salió de Florianópolis el 30 de enero a las seis de la tarde con destino a Foz de Iguazú, trasladaba a varios extranjeros. La nómina era de 54 pasajeros, entre los cuales se encontraban 14 ciudadanos argentinos y también había turistas paraguayos, franceses, alemanes, de acuerdo a la jefa de bomberos del municipio paranaense de Irati, Carla Spak.

Testimonios de una tragedia

Wesley Vinicius, encargado de investigar el accidente de un autobús en la BR-277, dijo en entrevista a RICTV, que las investigaciones preliminares descartaron la posibilidad de un choque, ya que no hay marca de frenado en la carretera. “Como no hay marca de frenado aquí en la carretera, lo que descarta la posibilidad de una posible colisión. Hasta entonces, debido a la hora del accidente, que era la 1:50 de la mañana, planteamos la hipótesis de una probable pérdida de control del vehículo, lo que provocó el accidente. Pero igual daremos pasos para poder esclarecer el caso”, dijo el delegado Wesley Vinicius.

Uno de los sobrevivientes del accidente, Alex Souza, brindó detalles sobre lo sucedido tras el vuelvo del colectivo. “Todo sucedió muy rápido. Me desperté cuando se detuvo. El autobús todo destrozado y todos gritando. Había mucha gente herida”, dijo.

“En ese momento, todos buscaban a sus compañeros y yo buscaba a mi cuñado. La gente desesperada diciendo que el bus se iba a caer. Salí y nos arrastramos para llegar arriba. Había unas 15 personas en el camino, algunas llorando y otras heridas”, manifestó en diálogo con ND Mais.

Según un sobreviviente el chofer del colectivo le confesó que se había dormido al volante

Por su parte, Souza confesó que mantuvo un diálogo con el chofer del colectivo. “Lo cuestioné y me dijo: ‘No te voy a mentir, estaba cansado, me dormí y me dormí y me salí de la carretera’”, parafraseó el discurso del conductor.

Y agregó: “Venía de Balneário ya durmiendo. Noté que cinco veces, más o menos, entre Balneário y Curitiba, ya se estaba comiendo el carril izquierdo y la gente tocaba la bocina”.

El sobreviviente viajaba con su cuñado y no sabe de su paradero: “No lo estamos encontrando. Tenemos la esperanza de que esté en un hospital, porque me dijeron que vino un carro de todo el lugar y sus documentos están conmigo, no está identificado”.

En una nota, la empresa lamentó lo sucedido e informa que cuenta con equipos en el lugar “brindando asistencia a pasajeros y familiares”. La compañía refuerza su compromiso con la seguridad y se pone a disposición de las autoridades para cualquier aclaración. Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades. La empresa también informó que no divulgará la lista de pasajeros por respeto a la privacidad de las personas involucradas y sus familias.

Cabe mencionar, que en las últimas horas otro accidente de bus que transportaba a un equipo juvenil de fútbol, en Minas Gerais en el sudeste de Brasil, dejó cuatro muertos, entre ellos tres adolescentes de entre 14 y 17 años, y 29 heridos.