La AFA quiere que Mascherano siga al frente de la Sub 20

El fracaso de la Selección argentina Sub 20, que quedó eliminado del Sudamericano de la categoría en la primera fase y no pudo clasificar al Mundial, hizo que el entrenador Javier Mascherano expresara ante la prensa su idea de dar un paso al costado y dejar el cargo. Sin embargo, en los días posteriores, el Jefecito recibió un enorme respaldo de parte de la AFA.

Bernardo Romeo, coordinador de Selecciones Juveniles, confirmó que ya le han ofrecido a Mascherano de manera oficial que siga como entrenador de la Selección juvenil. “La idea firme es que continúe”, recalcó.

“Estamos todos muy dolidos, siempre queremos lo mejor pero las cosas no han salido. No por eso no hay que continuar con un proyecto que se inició. Venimos en subida hace tiempo y se está notando arriba, en la Selección argentina”, dijo el ex futbolista en diálogo con Radio Continental.

Expresó, además, que “no es normal” que Argentina quede fuera de un Mundial. “Han pasado cosas raras, (hubo) poca suerte y nos dejó fuera de esta posibilidad”, agregó.

La Selección Sub 20 no pudo clasificar al hexagonal final del Sudamericano y se quedó sin chances de jugar el Mundial. (Foto: AP).



El coordinador consideró que Mascherano “tiene un futuro bárbaro” como DT y manifestó estar “totalmente convencido del proyecto y de lo que se viene”. No descartó que el Jefecito pueda estar a cargo de la Selección Sub 23 en el torneo preolímpico del año próximo, que será clasificatorio para París 2024.

“Uno siempre quiere ganar, pero no a cualquier precio. Fue un palo duro y nos hacemos responsables. Javier es un tipo de Selección, un referente”, señaló.

Y, finalmente, llamó a “terminar con el exitismo”. “Es una categoría Sub 20, están en una etapa de formación, en el último eslabón de una juvenil”, explicó.

Javier Mascherano anticipó su renuncia a la Selección Sub 20: “No creo que siga siendo el DT″

El entrenador del seleccionado argentino Sub 20 de fútbol, Javier Mascherano, anticipó una posible renuncia a su cargo luego de la derrota del equipo ante Colombia y la eliminación en la primera ronda del Sudamericano, lo que le impidió clasificarse al hexagonal final y, así, competir por un lugar en el próximo Mundial de Indonesia 2023.

“Lo mejor ahora es poder volver a la Argentina, estar tranquilo y muy agradecido por la oportunidad, no es fácil tenerla, sobre todo de dirigir a la Selección argentina y a este tipo de futbolistas. He fallado y tengo que reconocerlo”, dijo el DT.

