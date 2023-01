Dólar hoy: el blue se registra con una leve suba

La semana abre con una leve suba en la cotización del billete estadounidense en el mercado paralelo. Con este aumento, el dólar blue enlaza su novena semana consecutiva en tendencia alcista.

El dólar oficial avanza 50 centavos

La divisa norteamericana avanza 50 centavos este lunes a $92,75 para la venta y $184,75 para la compra, según las pizarras del Banco Nación. El blue vuelve a cotizar $386.

Así cotizan los distintos tipos de dólar

Dólar blue: $382 para la compra y $386 para la venta

Dólar oficial: $184,25 para la compra y $192,25 para la venta

Dólar MEP: $356,86

Dólar CCL: $372,43

Dólar mayorista: $186,45 para la compra y $186,65 para la venta

Dólar Qatar: $386,12

A cuánto llega el riesgo país

Según el indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país de la Argentina llega este lunes 30 de enero a los 1820 puntos, seis dígitos menos que en la jornada previa.

Qué es el dólar MEP o bolsa

Quien no quiera comprar dólares fuera del sistema financiero formal tiene la alternativa del “mercado electrónico de pagos” (MEP), que es una forma legal de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos (como el AL30). Luego, se los convierte al mismo bono que cotiza en dólares y, así, se los vende en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares MEP se pueden comprar por mes?

Quienes estén interesados en adquirir dólar MEP deben saber que, para ello, no hay un cupo mensual que deba respetarse. Sin embargo, sí hay limitaciones para su adquisición. En agosto de 2021 se reglamentó que las operaciones que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros tienen que pasar por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa.

Desde septiembre de 2021, al querer realizar más de una transacción al mes, los usuarios reciben una notificación del banco mediante la cual se les advierte que ya han cumplido con su transferencia mensual en dólares. Más allá de esto, la reglamentación permite realizar más de una transferencia en dólares por mes, pero para eso es necesario justificar el origen de los fondos ante la entidad bancaria.

Deuda externa privada: ¿por qué alcanzó el récord de US$ 91.364 millones?

En apenas tres meses, por la concentración de las ventas por el dólar-soja y la pre-financiación de importaciones, la deuda externa privada pegó un salto de US$ 7.128 millones, elevando el total a la suma récord de US$ 91.364 millones, según los datos del Banco Central del período julio-septiembre pasado. En relación a igual lapso de 2021, el aumento fue de US$ 12.517 millones.

Al 31 de diciembre de 2001, primera fecha que abarca el relevamiento oficial , la deuda externa del sector privado se ubicaba en US$ 77.593 millones. A fines de 2015, era de US$ 68.416 millones. Cuatro años después, al 31 de diciembre de 2019 subió a US$ 83.187 millones. Luego se fue achicando hasta los US$ 76.770 millones a fines de 2021 para crecer en 9 meses de 2022 en US$ 14.594 millones.

Todo el aumento de la deuda externa privada en el periodo julio/septiembre 2022 es “explicado por el incremento de la deuda comercial ya que la deuda financiera mostró cancelaciones netas en el tercer trimestre”. Y “que alrededor de un 47% del stock de financiamiento externo total fue otorgado por empresas del mismo grupo”, precisa el Informe.