Novak Djokovic se quedó con el primer Grand Slam del año al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5) en la final del Australian Open. Un triunfo que se convirtió en el más importante de su vida por todo lo que significó poder levantar el trofeo en Melbourne con el que igualó a Rafael Nadal en la carrera por ser el tenista con más Grandes conquistados (22).

La felicidad de Nole fue en aumento desde el último punto del tiebreak que lo consagró campeón y así lo demostró en sus diversas entrevistas siendo con ESPN una de las más llamativas ya que terminó cantando la famosa canción que sonó en cada partido de Argentina en las tribunas de Qatar.

El periodista Alejandro Klappenbach interceptó al serbio, que llevaba la copa a cuestas, y le propuso entonar la canción completa que popularizó la banda de rock fusión La Mosca. “Sos superfan de Messi, estuviste en la final en Qatar y escuchaste la canción…”.

Djokovic cantando "Muchachos" es el mejor video que vas a ver en el dia, en el mes y en el año.



¿Cómo no lo vas a querer a Nole? ❤️🇦🇷pic.twitter.com/9kFkAYUUBL — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) January 29, 2023

“Cantas tú y yo bailo”, fue su primera intención, sin embargo, no tardó en sumarse y entonar la letra casi completa: “En Argentina nací…”

Esta, sin embargo, no es la primera vez que Novak Djokovic hace referencia a su simpatía por la selección argentina. En la previa al inicio del torneo, el serbio realizó una publicación en conjunto con Diego Schwartzman a través de Instagram que hizo sonreír a la mayoría de los fanáticos albicelestes.

Djoko hizo una divertida copia del momento en que Leo Messi se molestó con Weghorst, quien estaba esperándolo en el túnel de vestuarios. El video mostraba al deportista serbio junto a su colega argentino Schwartzman en un gimnasio y, cuando el Peque pasa por delante de él, soltó la célebre frase: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá”.

Admiración por el astro del fútbol

Antes de comenzar la competencia, el serbio ya había expresado su admiración por Lionel Messi después de que la Argentina ganó la Copa del Mundo: “Él (Messi) es humilde, un tipo con los pies en la tierra, que no se deja llevar por el éxito. Todos estos años es algo que siento que sirve como un gran ejemplo para todos los niños que lo admiran, quieren ser como él. Como fanático de los deportes, como fanático del futbol, por supuesto que admiro a Messi y lo respeto mucho”.

En lo que respecta a su presente tras conquistar su 22 Grand Slam e igualar a Nadal, Djokovic aseguró que se siente genial con su tenis: “Estoy motivado para ganar tantos grandes como sea posible. A estas alturas, estos trofeos son la motivación más grande que explica por qué compito. No me gusta compararme a otros”.

“No quiero parar, me siento genial con mi tenis”, comentó en una rueda de prensa que fue introducida por el director del torneo Craig Tiley, que organizó un brindis por el campeón en diez ocasiones del Abierto de Australia.

“Fue un gran orgullo y satisfacción cuando fui hacia mi palco. He colapsado emocionalmente con mi madre y mi hermano. Hasta ese momento he intentado no distraerme con lo de lidiar con la lesión”, agregó.

“Sabía que contra Stefanos iba a ser un partido completamente diferente. He empezado bastante bien. Él fue mejor en el segundo set y tuvo sus oportunidades. Fue un gran alivio”, concluyó el serbio, que ocupa la primera posición mundial a partir de la actualización de la lista ATP de este lunes.