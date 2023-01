Murió Claudio Da Passano, actor de "Argentina, 1985"

A los 65 años, murió en las últimas horas el actor Claudio Da Passano, que se destacó en la película "Argentina, 1985" en el papel del dramaturgo Carlos Somigliana, quien desempeñó un importante rol en el equipo de la fiscalía en el célebre Juicio a las Juntas.

"Con gran dolor despedimos al actor Claudio Da Passano, afiliado a nuestro sindicato desde 1985. Llevó adelante una amplia y destacada labor en teatro, cine y TV. Nuestras condolencias a su compañera, la actriz Malena Figó, familiares y amistades, abrazándolos en este duro momento", informó la noticia la Asociación Argentina de Actores.

El reconocido actor hizo su debut teatral en 1983 y desarrolló una extensa carrera tanto en producciones independientes como del circuito comercial. Además, fue fundador e integrante del grupo de teatro independiente La Banda de la Risa, con el que realizó varias presentaciones en el país y en el exterior. Con la obra I pagliacci ganaron el premio ACE al mejor espectáculo de humor.

Argentina, 1985 fue nominada al Oscar como mejor película internacional

Tras siete años de ausencia, Argentina volverá a ser parte de una entrega de los Premios Oscar al anunciarse que el filme Argentina, 1985 competirá en la categoría mejor película internacional. De esta forma, la pieza dirigida por Santiago Mitre, que ganó hace dos semanas un Globo de Oro en la misma categoría, suma una nueva presencia en una competencia extranjera, esta vez la más importante de la industria. La ceremonia de premiación se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, y ya hay mucha expectativa.

Como cada año, la Academia de Cine de Hollywood realiza la selección de los títulos que competirán por una estatuilla. Y esta martes por la mañana dio a conocer, entre otras categorías, a las cinco finalistas para consagrarse como mejor película internacional. Y la noticia más esperada llegó: el filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

La película que recrea el Juicio a las Juntas Militares tras la última dictadura en Argentina quedó seleccionada para los Oscar después de que votaran los 250 miembros del Comité de Selección de la Academia Argentina, quienes eligieron entre películas estrenadas comercialmente en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022. Fueron 61 las cintas que se postularon para esta preselección.

Finalmente Argentina, 1985 fue la película que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió para que compitiera en los Oscar. Se dio a conocer en una ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner la noche del 26 de septiembre de 2022. El filme, cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Cindy Teperman y Phin Glynn, se estrenaría en los cines argentinos recién tres días después. Semanas después llegaría a la plataforma Amazon Prime.

Antes de su debut en la pantalla grande ya había ganado el Premio del Público en el Festival de San Sebastián en su 70ma. edición. Los cientos de espectadores que observaron la película le otorgaron una puntuación media de 9,14 puntos sobre 10, una valoración que la ubica entre las más altas del registro histórico de la competencia en el País Vasco. Durante la proyección, los periodistas también le entregaron su visto bueno con sendas ovaciones, en especial durante el impactante monólogo final de Darín, que recrea el histórico alegato del fiscal Strassera y su “Nunca más”.