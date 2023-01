Argentina, 1985, de Santiago Mitre, que protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani, alcanzó la nominación al Oscar a la mejor película internacional y competirá el domingo 12 de marzo por el premio que otorga la Academia de Hollywood.

Las otras cuatro producciones con las que competirá son Sin novedad en el frente, de Edward Berger (Alemania), Close, de Lukas Dhont (Bélgica), The Quiet Girl, de Colm Bairéad (Irlanda) y Eo, de Jerzy Skolimowski (Polonia).

La presidenta de la Academia, Janet Yang, dio paso a los actores Riz Ahmed (El sonido del metal) y Allison Williams (la reciente M3GAN, Girls), que fueron los encargados de anunciar las nominaciones en los 23 rubros. Lo hicieron desde el teatro Samuel Goldwyn, en la Academia, en Los Angeles.

La película sobre el juicio a las Juntas militares fue enviada en su momento por la Academia de Cine de la Argentina a su homónima de Hollywood. De los 92 títulos mandados por otros tantos países, se hizo una preselección, la famosa short list o lista corta, de quince películas, que el 21 de diciembre se difundió. Y Argentina, 1985 había pasado ese corte.

Es la octava producción argentina en ser candidata en el rubro. Nuestro país obtuvo el premio en dos oportunidades, el 24 de marzo de 1986, a exactos 10 años del golpe que derrocó a María Estela Martínez de Perón, cuando ganó La historia oficial, de Luis Puenzo, y en 2010, con El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella.

Cuándo es la entrega del Oscar

La ceremonia de entrega del premio de la Academia de Hollywood tendrá lugar el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre, en pleno centro de Hollywood. Será en el mismo lugar donde Juan José Campanella agradeció el premio por El secreto de sus ojos. Y ya se sabe quién oficiará como presentador: será el comediante Jimmy Kimmel.

Ricardo Darín, que además de interpretar al fiscal Julio César Strassera es uno de los productores del filme, protagonizó la mitad de las películas nacionales que llegaron a la candidatura. Estuvo en las últimas cuatro: El hijo de la novia (en 2002), y El secreto de sus ojos (en 2010), ambas de Juan José Campanella, Relatos salvajes (candidata en 2015), de Damián Szifron, y ahora, Argentina, 1985.

Las otras cuatro películas que llegaron a la nominación para obtener la estatuilla dorada que mide 34 centímetros de alto y pesa 3,85 kilogramos, fueron La tregua, de Sergio Renán, en la edición de 1975; Camila, de María Luisa Bemberg, en 1985; la mencionada La historia oficial, de Luis Puenzo, que lo ganó en 1986, y Tango, del español Carlos Saura, en 1999.

El recorrido internacional de Argentina, 1985, se inició el sábado 3 de septiembre de 2022, cuando tuvo su premiere mundial en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia. Estuvo en la competencia por el León de Oro, y si bien no obtuvo ningún premio oficial, se llevó otros dos, el de la crítica (FIPRESCI) y el de Signis.

Luego pasó por el Festival de San Sebastián, donde se la exhibió en la Sección Perlas de otros festivales, y terminó ganando el Premio del Público. También fue al Festival de Londres.

Y desde el inicio de la temporada de premios este año ha sido nominada o ganado distinciones. Primero fue el Globo de Oro, donde se convirtió en la segunda película argentina en ganarlo, tras La historia oficial. Y fue candidata a los Critic's Choice Awards, donde en el rubro en el que competía ganó la india RRR, y quedó nominada al BAFTA, el galardón que entrega la academia de Cine y Televisión británica, como mejor película en lengua no inglesa.

Pero la meta final es el Oscar, el premio que cerrará la temporada de premios.

El corto argentino quedó fuera de los Oscar

En mejor corto live action, An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupille, Night Ride y The Red Suitcase. En mejor corto animado, The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchant, My Year of Dicks y An Ostrich Told me the World Is Fake and I Think I Believe It. De esta manera, no logró ingresar Pasajero, de Juan Pablo Zaramella, que había quedado preseleccionado.