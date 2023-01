Maxi Giudici quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la gala de eliminación número trece. Con la mayoría de votos en contra, el participante abandonó el reality. Su salida fue realmente sorpresiva y rompió los pronósticos, ya que en las redes sociales se había generado una campaña muy fuerte en contra de Ariel.

Santiago del Moro pidió el cierre definitivo de las votaciones para dar a conocer al nuevo eliminado. Los dos participantes en placa aseguraron que las últimas horas habían sido muy difíciles. “Fue una adrenalina impresionante pero con fe”, dijo Maxi. “Un poco triste”, manifestó por su parte Ariel, quien se disculpó por no querer seguir hablando.

“Le digo al jugador que ha sido eliminado que se que lo dio todo, que fue un gran participante”, expresó entonces el conductor. Y siguió: “Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es...Maxi”. El participante recibió el 52,02 % de los votos frente al 47,98 % de su contrincante, que se quedó llorando de la emoción.

Santiago del Moro anunció que Maxi dejó la casa de "Gran Hermano" con el 50.02% de los votos en contra.

Como era de esperar la reacción de los televidentes no se hizo esperar. Muchos de los que se manifestaron a través de Twitter coincidieron en que se trató de la primera vez que una votación no es acorde a lo que se esperaba previamente y no tardaron en compartir memes al respecto.

¿Quiénes siguen en Gran Hermano 2022?

Con la salida de Maxi, son 10 los participantes que continúan en Gran Hermano.

Los que siguen en carrera son: Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente, Walter "Alfa" Santiago, Ariel, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Agustín Guardis, Romina Uhrig, Camila Lattanzio y Lucila “La Tora”.

La reacción de Juliana al enterarse de que Maxi era el nuevo eliminado de Gran Hermano 2022

La reacción de Juliana al enterarse de que Maxi abandona la casa 💔💔💔💔#GranHermano #GH2022 pic.twitter.com/9ijpHsZGeo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 23, 2023

Pese al poco tiempo en la casa de Gran Hermano, la permanencia de Juliana dejó mucha tela para cortar, además teniendo en cuenta que fue una de las que regresó gracias al repechaje, pero a los pocos días debió abandonar de nuevo debido a las reiteradas infracciones a la regla de que no se podía comentar en el interior todo lo que se vive afuera, cómo es todo lejos del encierro.

Maxi y Juliana fueron la primera pareja de esta edición del reality. A solo tres días del comienzo del programa, ambos se mostraron muy cercanos. Y, durante la primera semana de aislamiento, a los dos se los veía siempre acurrucados en una cama, mientras sus compañeros estaban desparramados en distintos rincones esperando obtener las consignas de la prueba semanal.

Con respecto a su vida sentimental, Juliana aclaró que tuvo pocos novios y que hacía como 6 años que estaba sola. “Con Maxi se dio una conexión al instante. Se potenció todo porque estábamos 24/7 juntos y en una pareja normal eso no hubiera pasado. Nosotros vivíamos juntos todo el día y por eso surgieron algunos roces y algunas peleas pero siempre fueron por motivos ajenos a nosotros, que tenían que ver con estrategias de juego o con cómo veíamos a algunas personas y que quizás no coincidíamos en la misma opinión. Todo eso generaba roces que si hubiéramos estado afuera, no habrían sucedido”, contó la exjugadora. Y remarcó: “Yo estoy enamorada de él, nos tenemos un amor muy grande. Nos unimos porque los dos pasamos situaciones de vida parecidas, muy fuertes y se dio un amor de golpe con él. Por suerte ya superamos una prueba dificilísima que es estar todas las horas del día juntos”, reveló.

La gala de este domingo enfrentó a Maxi y a Ariel en la última instancia, momento en que Santiago del Moro abrió el sobre que le había entregado la escribana y reveló quién abandonaba la casa por decisión del público que votó. Así las cosas, Maxi resultó eliminado pese a las encuestas que se dieron en los últimos días en las redes sociales y que fueron cuestionadas por no tener relación con el público que realmente vota en el programa.

“Quién debe abandonar la casa es... ¡Maxi!”, estalló el conductor, momento en que Juliana queda desorientada, sentada a un costado del estudio, sin reacción. “¿Qué? ¿Qué? No, boluda...” es lo único que atinó a decir la morocha, mientras en las tribunas se mezclaban las alegrías de unos y las tristezas de otros.