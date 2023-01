El último participante en entrar a la casa no encuentra su lugar e intenta de todas formas socializar con los demás aunque no elige los mejores métodos. Mirá

Ariel Ansaldo no logra congeniar con varios participantes y la convivencia se va tornando cada vez más difícil con el correr de los días. Sus actitudes no caen del todo bien en Gran Hermano 2022 y ese malestar quedó en evidencia esta tarde cuando decidió preparar unos mates y sentarse sobre el suelo del patio mientras sus compañeros jugaban al fútbol.

“Che, tengo mate acá”, dijo e intentó interactuar con el resto de la casa. Luego, siguió preguntándoles si querían tomar y nadie respondió. Como si fuera poco, casi le pegan un pelotazo y comenzaron a reírse. “Casi se cae el mate”, dijo Marcos, ignorando por completo que Ariel estaba ahí.

“Me voy a disfrutar del partido de los chicos y a disfrutar de la tarde esta, única e irrepetible”, explicaba Ariel, quien suele hablarle a las cámaras intentando generar empatía también con el público de afuera. Así fue como con un mate, el termo y unos almohadones se acomodó en el pasto y lanzó una advertencia: “Che, tengo mate acá, eh”. Aunque la única respuesta que recibió fue el silencio. Además, al colocarse cerca de quien se entretenían no era de extrañar que en cualquier momento recibiera un pelotazo, o el choque con alguno de ellos.

“¿Mate, alguno¡”, “Agustín, ¿te llevo un mate”, continuaba el parrillero, a la espera de alguna respuesta positiva, pero solo encontraba la indiferencia como resultado de sus palabras. Pero llegaría alguien para contestarte, y en un momento en que La Tora se acercó al patio, él como durante toda la tarde, le ofreció uno, a lo que ella aceptó. Su cara de satisfacción daba cuenta de lo que necesitaba que al menos uno de ellos lo considere. Ya para el final, hasta Maxi se acercó a tomar uno, y así, la ronda de Ariel no había terminado en solitario.

Como era de esperarse, este momento generó una ola de memes y las redes sociales hicieron lo suyo. Los seguidores del reality no se pierden una.

Gran Hermano 2022: Romina se cansó de Alfa

La relación entre Romina y Alfa hace un tiempo está pendiendo de una cuerda floja, con algunas actitudes del otro que molestan, comenzaron a chocar e incluso hasta reprocharse cosas cara a cara para luego llegar a nuevamente a amigarse. Sin embargo, cada uno de esos planteos van erosionando lo que se había construido y llegará un punto en que se desmorone, teniendo en cuenta las palabras utilizadas por la ex diputada.

En una relajada charla en el jardín con Julieta -en la que Ariel no se perdía ninguna de las palabras, mientras de manera muy lenta limpiaba la pileta- la ex diputada comenzó explicando que “la Tora me dijo que cuando vaya a placa quiere el apoyo de la gente porque ya cambió, que no es igual que antes”, pero su interlocutora la frenó diciendo que “no cambió, se está conteniendo no es que cambió”, recibiendo por parte de la morocha una aprobación a ese comentario.

Tras ello, comenzaron a especular respecto de cómo se vería Alfa para los espectadores, teniendo en cuenta cómo se le acercaron tanto los participantes que reingresaron como los que entraron con la competencia ya empezada. “Todos con Alfa, igual el otro día le dijo a Agustín que ‘cualquiera que se vaya me va a doler’ y se puso a llorar. Con todo lo que lo bardeó a Agustín”, explicaba Julieta tratando de entender esas actitudes.

Así, Romina explicó que “Alfa también a veces actúa un poco”, para luego asegurar que “por momentos lo quiero un montón, pero por momentos... ¿viste cuando empieza a hablar de ‘los que se comen las S’, que esto, que los ‘pobres’, no es de cheto, es de sorete”, y continuó diciendo que “yo me contengo tanto, Juli, me enerva, esa parte es horrible de él”. Además también mostró su rechazo a la forma en que se dirige el mayor de la casa a Ariel. “Yo todo bien con Alfa, pero se pasa”, confesó.

“Esas cosas no entiendo cómo la gente no las ve”, reconoció Romina, a la vez que explicó que “no se lo podés decir, porque se enoja si le decís lo que te molesta, yo la otra vez hablé con él ya. Todo el tiempo vive haciendo bromas, cargoseándote, hinchando las bolas... ahora le decís algo y se enoja, es tremendo. Ya me genera de vuelta no querer hablarle. por momentos siento que lo quiero un montón, pero por momentos siento que no lo puedo ver, se pasa de un extremo al otro”.

Pero esta no fue la primera pelea que tuvieron ni mucho menos. Ya hace unos días estallaron de rabia en la puerta del baño. Alfa estaba dándose una ducha y Romina, que recién se había levantado, fue a golpearle la puerta del baño en repetidas oportunidades para poder utilizarlo.

Cuando Alfa finalmente abrió la puerta, no pararon de gritarse cosas entre los dos. Walter se indignó por las veces que ella golpeó la puerta y Romina por el mal humor de él al abrirle. También se dijeron “insoportables” mutuamente.