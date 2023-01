Dani Alves, el exjugador de Barcelona, fue detenido hoy en Barcelona por Los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica de Cataluña, que lo traslado a la Ciudad de la Justicia para que declare en calidad de investigado, por una presunta agresión sexual a una mujer cometida en la discoteca Sutton, de la capital catalana, la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

Alves fue a declarar a primera hora de este viernes y salió arrestado en un coche policial unos minutos después de las 10 horas de Barcelona.

Medios como Cadena Ser y El Mundo indicaron que el patrullero lo llevó hasta la Ciudad de la Justicia de Barcelona, donde pasó a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa.

De acuerdo a lo informado por la prensa española, el jugador fue denunciado el 2 de enero y ahora ha prestado declaración en comisaría. El juez decidirá ahora.

Dani Alves dejó el Barcelona al final de la temporada anterior después de que la Dirección Deportiva decidiera no renovar su contrato. El brasileño fichó por Pumas y disputó el Mundial con la selección de Brasil.

Tras al finalización del Mundial de Qatar, el brasileño viajó a España para pasar unos días en Barcelona donde tuvieron lugar los hechos por los que se le acusa.

En la misma línea que Alves, su pareja, la modelo Joana Sanz, había dicho en Antena 3 respecto de la denuncia en su contra: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

A lo largo de dos décadas, Alves había forjado una prestigiosa carrera en el fútbol. Tuvo sus inicios en su país con Bahía antes de ser uno de los primeros casos de éxito del reclutamiento de Monchi en Sevilla, donde se convirtió en uno de los laterales más destacados de la Liga española y ganó dos Copas UEFA. Aquellos grandes rendimientos despertarían el interés de Barcelona, que lo contrató en 2008 en un movimiento que terminaría siendo determinante para la historia del club catalán.

Bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, Alves aprovechó una asociación letal con Lionel Messi, que combinó con él a partir de pelotas cruzadas en largo desde el borde del área para generar peligro constante con un efecto devastador. En apenas su primera temporada en el club blaugrana consiguió el triplete de liga, Copa del Rey y Champions League, y seis meses más tarde completó su asalto con la Supercopa de España, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes, ganando todos los títulos posibles en el año 2009.

Para cuando dejó la institución en 2017, el palmarés del brasileño ya mostraba seis Ligas, cuatro Copas, tres Champions Leagues y mismo número de Mundiales de Clubes, pero aún siguió acumulando logros fuera de Barcelona. En su único año en Juventus se hizo con un doblete de Serie A y Coppa Italia; en sus dos años en PSG también se hizo con la Ligue 1 y con todos los títulos locales (Copa de Francia, Copa de la Liga y Trofeo de Campeones) en 2018; y de vuelta en Brasil consiguió el Campeonato Paulista en 2021 con Sao Paulo.

Detalles del caso que involucra a Dani Alves

Todo comenzó a partir de la denuncia presentada por una mujer contra el futbolista brasileño en un juzgado de Barcelona por presunta agresión sexual. De acuerdo a lo que figura en el expediente, Alves fue acusado de tocar las partes intimas de la mujer, en un hecho ocurrido en la discoteca Sutton de la capital catalana, donde coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

Así el titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona inició el proceso de investigación por la supuesta agresión sexual tras recibir la denuncia que la mujer presentó ante los Mossos d'Esquadra.

La denunciante, que se encontraba con unos amigos de fiesta en la mencionada discoteca, mantuvo ante la policía catalana que el futbolista brasileño la tocó por debajo de la ropa interior, sin su consentimiento.

Frente a esta situación, la mujer informó de lo sucedido al personal de seguridad de la discoteca, que activó el protocolo pertinente en estos casos y avisó a la policía catalana.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de los Mossos d'Esquadra, que tomaron declaración a la mujer, aunque ésta no formalizó la denuncia por agresión sexual hasta el 2 de enero, unos días más tarde.

Luego de que la mujer radicara la denuncia por agresión sexual, Dani Alves regresó a México para incorporarse a los entrenamientos de los Pumas.