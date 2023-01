La Selección argentina ya está en Cali para jugar el torneo Sudamericano sub 20

El Sudamericano Sub 20 será la primera prueba de la Selección Argentina en 2023. El elenco de Javier Mascherano intentará superar el subcampeonato logrado cuatro años atrás con el objetivo de obtener uno de los pasajes que da el campeonato para el Mundial de la categoría en Indonesia sumado a los Juegos Panamericanos de este año en Chile. Esta cita reunirá a los 10 países integrantes de la Conmebol peleando por el sueño de alzar el trofeo del mundo de la divisional en cuatro meses.

El campeonato se iniciará este 19 de enero y tendrá como fecha de conclusión el 12 de febrero próximo. Todos los partidos estarán repartidos en los cuatro estadios dispuestos por el país anfitrión, Colombia, para albergar la competición. El local será cabeza de serie del Grupo A, mientras que en el Grupo B lo será Ecuador por ser el último campeón de la disciplina en 2019. En ese año fue subcampeón la Albiceleste, que no logra levantar el torneo desde 2015. Cabe recordar que la edición de 2021 quedó suspendida por la pandemia de COVID-19.

El plantel de la selección argentina Sub 20 que lidera Javier Mascherano

La primera zona incluirá a los Cafeteros junto a Perú, Paraguay, Argentina y Brasil. Estos últimos se enfrentarán el próximo lunes 23 de enero en una nueva edición del clásico sudamericano. El segundo grupo tendrá a los ecuatorianos enfrentando a Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia.

El formato contará con una modalidad todos contra todos a una vuelta y solo se clasificarán al Hexagonal Final los tres primeros equipos de cada lado. Allí, se volverá a repetir la metodología con cruces a una rueda entre los equipos involucrados. Todos los partidos serán transmitidos por TyC Sports en la Argentina: la Selección debutará recién el sábado 21 de enero ante Paraguay porque tiene la primera fecha libre.

Los cuatro lugares iniciales de esa última tabla clasificarán a la Copa del Mundo sub-20, que se realizará en Indonesia entre el 20 de mayo y el 11 de junio de este año. Unos meses después, iniciarán los Juegos Panamericanos, competencia a la que podrán viajar las tres selecciones que conformen el podio del Sudamericano. Vale mencionar que Chile ya está clasificado por ser el anfitrión y, de terminar entre los tres primeros, se le otorgará ese boleto automáticamente al siguiente de la clasificación para la cita que se extenderá del 20 de octubre al 5 de noviembre.

La fase de grupos terminará el sábado 28 de enero y los encuentros se disputarán en su totalidad en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Estadio Deportivo Cali, ambos de esa ciudad colombiana.

Argentina muy buenos jugadores en la Selección sub 20

Javier Mascherano conduce al equipo argentino sub 20 que disputará el torneo Sudamericano en Colombia.

Mascherano contará con muy buenos jugadores en el plantel que seleccionó para el Sudamericano sub 20, aunque le faltan jugadores que están en Europa y no fueron cedidos por sus clubes (no están obligados) como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), ni los hermanos Franco y Valentín Carboni (Inter).

Sin embargo en el equipo habrá jugadores de mucho talento como Facundo Buonanotte, recientemente vendido por Rosario Central a la Premier League, su ex compañero Gino Infantino, el mediocampista del Real Madrid Nicolás Paz, el volante de Vélez Máximo Perrone y el lateral de San Lorenzo Agustín Giay.