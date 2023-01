Scaloni habló de su futuro en la Selección

Lionel Scaloni aseguró que volará a la Argentina para reunirse con Claudio Chiqui Tapia. Destacó el vínculo que los une y pretende resolver su continuidad con la Selección en breve. Además, aseguró que no volvió a ver la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

El entrenador campeón del Mundo visitó “El Partidazo de COPE”, un programa radial de España. Ahí confirmó qué será de su futuro inmediato: “Voy a viajar en los próximos días a reunirme con el presidente de la AFA para llegar al acuerdo que queremos. Tengo una excelente relación con él”.

Scaloni vive en Mallorca y si bien lo tentaron de varios equipos, desea permanecer en la conducción de la Albiceleste: “Estoy bien donde estoy; seguiré entrenando. Estar en la Selección me permite estar en mi casa, con mi familia, ver crecer a mis hijos. En algún momento llegará el momento de dirigir un club”.

El oriundo de Pujato llamó la atención con una respuesta y sorprendió a los periodistas: “Entrenaría a la Selección española, ¿por qué no? Es mi segunda casa. Estoy enamorado de estar acá, de cómo me tratan. Cualquier argentino diría lo mismo”.

Cuando le preguntaron sobre el duelo decisivo ante Francia, el DT apeló a su sinceridad característica: “No volví a ver la final, pero la tengo en mi cabeza. Hasta los 80 minutos fue espectacular, sigo pensando que fue una lástima no haberlo cerrado en los 90 minutos”.

“La imagen de Dibu fue impresionante, a veces la veo y pienso que puede entrar”, admitió en relación con la gran atajada de Emiliano Martínez sobre el final. Respecto al arquero, no guardó elogios: “Tiene una personalidad que nos ha dado mucho, necesitábamos alguien así”.

Scaloni también se pronunció acerca de cómo se ve reflejado en sus jugadores: “En algunas cosas me siento identificado cuando estaba en la Selección: yo era un tipo que unía al grupo, que siempre estaba con buena cara y él es un poco así, encima es un gran arquero. El Dibu es un nene, es impresionante lo buen tipo que es y todo lo que nos dio a nosotros”.

“Yo como jugador era muchos huevos, corazón y garra... Me parezco a De Paul, pero él es mucho mejor. El nivel está muy alto, yo no tendría lugar en esta Selección”, sentenció el entrenador.

Por último, Scaloni compartió una sensación que lo invade desde que alcanzó la gloria en Qatar: “Pensé que mi vida iba a ser más tranquila después de la Copa del Mundo, pero salir a la calle ya no es tan fácil como antes”.

Lionel Scaloni reveló detalles sobre la última charla técnica antes de la final del Mundial: “Me emocioné”

El entrenador argentino tuvo que pedirle ayuda a los integrantes de su cuerpo técnico, aunque algunos de ellos tampoco lo lograron.

Lionel Scaloni reveló detalles de la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia. La charla técnica que no pudo ser, la ayuda de su cuerpo técnico y el agradecimiento a los jugadores. Además, reveló algunas situaciones que vivió en Pujato después de consagrarse campeón.

“La charla técnica fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para ese momento”, arrancó Scaloni en El Partidazo de COPE, un programa radial de España. Y dijo que no había podido terminarla con éxito: “No recuerdo exactamente qué les dije porque no me salieron las palabras”.

El periodista le pidió al entrenador argentino que recordara la situación: “Preparamos el partido, les dijimos lo que creíamos que teníamos que hacer para ganarlo y cuando quise decirles algo más emotivo, no pude”. Cuando el comunicador indagó, el DT fue más específico sobre los temas que intentó abordar: “Agradecimos por los cuatro años que vivimos y ahí paré porque me emocioné. Llamé al cuerpo técnico para que me ayude y algunos de ellos tampoco pudieron”.