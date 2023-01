El participante aseguró haber tomado la decisión con “el corazón”. Ya no confía en el joven de 19 años, que permanece en placa junto a Camila y Agustín

Maxi, líder de la semana de la casa de Gran Hermano 2022, decidió sacar de la placa a Nacho por sobre Thiago, una resolución que parece consecuencia directa de la traición del joven de González Catán al Conejo Alexis, y la mentira posterior en la cara que sufrió el cordobés de su parte.

El conductor del reality, Santiago del Moro, ingresó virtualmente a la casa para que Maximiliano comience a decidir a quién dejar en manos del voto de la audiencia de Telefe. Cada uno de los nominados le dedicó algunas palabras al líder.

“Se lo dije cuando ganó la prueba: que confíe en su juicio y que confiar en su corazón es la mejor estrategia. Eso lo dejará tranquilo y le dará seguridad. Lo que elija va a estar bien”, declaró Agustín para romper el hielo.

“Me cae superbien, no es presión de nada y no quiero que me elijas siquiera, entiendo que hay más relación con ellos”, le dijo Camila a Maxi.

“Le tomé un aprecio gigante, lo quiero un montón y ya le dije que me hace acordar a mi viejo. No hay drama con nada, sea lo que sea lo que elija. Acá seguiremos”, declaró Juan Ignacio sobre Maximiliano.

“Que haga lo que sienta, no hay presión. Lo quiero mucho y desde el primer día le tomé cariño a él y al Cone”, expresó Thiago al dirigirse al líder de la semana.

“La verdad que es difícil la placa. Cualquiera que se vaya, me va a doler. A los 4 los quiero mucho, estas horas fueron tremendas. Me olvidé de la alegría del auto porque estuve con la cabeza a mil. Creo que decido con el corazón porque no funciono de otra manera”, sostuvo Maxi al ser indagado por Santiago al respecto de cómo iba a decidir a quién salvar.

“¿A quién vas a sacar primero y sigue rumbo a la gala de eliminación?”, le preguntó el conductor al líder de la semana en un segundo ingreso virtual a la casa.

“Me cayó de lujo apenas la conocí, pero lógicamente tengo más relación con los demás, con quienes estoy desde el principio. Así que Cami, aunque la adoro”, indicó el cordobés.

“A pesar de que también le tengo un gran aprecio, un poco por su forma de juego me desestabiliza su forma de pensar y me parece impredecible. Tiene un aguante bárbaro y ha pasado muchas placas, así que voy a dejar a Agus”, comunicó Maxi sobre la decisión de que Frodo continúe en la placa.

El cordobés luego le pidió a Santiago “una pausa por los tiempos televisivos”, debido al estrés que le provocaba tener que decidir entre Thiago y Nacho.

En un ingreso final del conductor, Maxi expresó: “La verdad es que a los dos los quiero demasiado. Es tremendamente difícil tomar la decisión, me llevé detalles después de pensar cosas. Salvaría a los dos, pero no puedo: lo salvo a Nacho”.

Juan Ignacio le agradeció con un abrazo a Maxi por el gesto, y Thiago luego hizo lo mismo aunque haya quedado en placa. No obstante, su primera reacción pareció de total desconcierto.

Maxi ganó el desafío de “Gran Hermano”: se quedó con un auto 0KM

La prueba comenzó a las 9.30. Romina y Thiago abandonaron el juego. Tras doce horas de competencia, Alfa, Marcos, Nacho, Julieta y Maxi pasaron a la segunda etapa. Esta última parte del desafío, dejaba todo librado al azar: los participantes debían acertar cuál era la llave del vehículo en cuestión entre 50 opciones.

Después de varios intentos, Maxi se impuso sobre sus compañeros: se quedó con el 0KM y es el líder de la semana. Es decir, no podrá ser nominado y el jueves podrá salvar a uno de sus compañeros de la placa.