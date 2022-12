Pese a las advertencias y sanciones de Gran Hermano (Telefe), Juliana Díaz habló de más en su ingreso a la casa. A raíz de su insistencia en compartir información con sus compañeros, el Big Brother decidió expulsarla.

A comienzo de la emisión de este lunes, Santiago del Moro les señaló a los aspirantes a volver al reality que no pueden compartir ningún tipo de información que condicione el funcionamiento de la casa. “Tengan mucho cuidado los que entren porque les puede costar muy caro”, señaló el conductor.

Acto seguido, presentó un informe con un compilado de todas las veces que, en estos cinco días, Juliana rompió las reglas. A raíz de esto, la decisión final parecía irreversible.

“He detectado distintas situaciones en donde Juliana desobedeció la norma de no revelar información desde el exterior. Luego de muchas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, comenzó diciendo el Gran Hermano a la hora de comunicar la decisión a la casa.

“Tras analizar estas situaciones mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, antes y posterior a la Navidad, Juliana siguió desacatando esta regla. Incluso, luego de que fuera convocada al confesionario, más de una vez. Para explicarle sobre la gravedad de su conducta. Por lo tanto resolví dejar sin efecto mi sanción inicial. Y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana, he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despedidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo con esta medida”, dijo la voz y le pidió a la participante que abandone inmediatamente la casa, mientras Maxi se agarraba la cabeza y Tini ponía cara de incredulidad.

Ella fue a buscar sus pertenencias pero el Gran Hermano la frenó: “Sin valija, por favor. Es ahora. Después nos ocupamos”. “¡Traeme un paquete de puchos, rápido!”, le pidió ella a su novio Maxi, quien salió corriendo a buscarlo.

Así fue el regreso de Daniela a Gran Hermano

Tras la última gala, en la que se decidió la expulsión de Juliana, también se producía el repechaje para ver quién reingresaba. Así las cosas, la participante más votada fue Daniela Celis, de flojo desempeño durante su primera estadía en el juego, y que luego se hiciera fuerte afuera, asegurando que se preparaba para la venganza contra varios de los participantes que pudo ver que le habían fallado.

“¡Con el 40.98% quien tiene que entrar a la casa es Daniela!”, gritó un eufórico Santiago del Moro tras descubrir el sobre que le había acercado la escribana. A los pocos minutos se produjo su reingreso, lo que provocó una corrida memorable de Julieta que saltó a abrazarla. Tras ella, quien reaccionó de la misma forma fue Romina, lo que completó el trío de amigas que se estuvo afianzando durante la primera estadía adentro.

Sin embargo, quien no tuvo la misma suerte fue Thiago, quien se acercó con toda la intención de recuperar a su amor, pero ella no le dio la atención que él estuvo buscando, lo que sin dudas provocó una sorpresa instantánea. . “¿Y Coti dónde está?”, se preguntaba la tribuna en el estudio, a los gritos. En la habitación de los varones, Nacho, Coti y el Conejo consolaban a Maxi, quien seguía llorando la dura sanción que recibió su novia.