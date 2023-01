Yamila Bazán es colorista y triunfa con su línea de productos capilares YB en todo el país. Además, cuenta con dos salones en Tucumán y Buenos Aires, donde brinda asesoramiento y tratamiento a las cabelleras de diversas figuras del espectáculo. La emprendedora tucumana incluso fue incluida en una edición especial de Revista Caras y participó del programa de Pampita.

Sin embargo, antes del boom de YB Tratamientos Capilares, existe una historia de esfuerzo y superación. “Tenía un depósito en la casa de mi abuela”, recordó Yami. “Un día ella me dijo: ‘Hija, andá a Buenos Aires a probar suerte, yo voy a cuidar tu nido’. Así, con 80 años, manejaba todas las ventas mientras yo vivía en Buenos Aires”.

El cierre total que vivió el país durante los primeros meses de la cuarentena solo incentivó sus ganas de seguir creciendo, aunque no fue fácil. “Quemé todas mis energías trabajando muy fuerte desde las seis de la mañana hasta las una del otro día. Trabajé arduamente en vender online, para poder cubrir todos los gastos que me generaba mantener un local cerrado”. Sin embargo, esto sirvió para reflotar una línea de productos que merecía el éxito. Gracias a su esfuerzo y constancia, YB Tratamientos Capilares logró una explosión de ventas.

Estos factores hicieron que Yamila decidiera abrir un local en Tucumán y continuar los esfuerzos de su abuela. “De hecho, el número de WhatsApp de atención a las clientas se mantiene en su honor, porque es el número de teléfono que tenía ella”, dijo emocionada.

YB Tratamientos Capilares

Con más de 12 años de experiencia en el rubro peluquería, Yamila Bazán creó una línea exclusiva de productos para el cabello y tratamientos capilares. Los mismos están destinados principalmente al uso profesional, aunque, al estar compuestos de materia prima natural, muchas mujeres los utilizan de manera personal. “Hoy la línea tiene aproximadamente más de treinta y cinco productos”, detalló su autora.

“Hidrataciones, nutriciones, reparación, brillo, sedosidad, baños de crema, aceites nutritivos, reparadores, hay más de catorce shampoos nutritivos también”, son solo algunas de las variedades que posee la línea YB. En este sentido, Yami destacó que hoy “el boom es el tratamiento contra la caída capilar. Para ayudar al crecimiento rápido, para mantener un cabello muy sedoso y sano también”.

YB en la cabeza de los famosos

Debido a la calidad de la línea YB, que se destacan por su variedad y sobre todo por sus resultados, muchos famosos eligen los productos creados por Yamila Bazán. En Tucumán, Ana Pedraza, Silvina Posleman, Laila Ali, Mariana Soler, entre otros, utilizan los tratamientos exclusivos.

En Buenos Aires, donde el éxito de YB es igual de rotundo, Yami mencionó solo algunas de las figuras que son fanáticas de sus productos: “Sol Pérez, Yanina Latorre, Stéfano De Gregorio y Bárbara Vitantonio, una periodista deportiva que vive en actualmente en Italia y que cada vez que viene a Argentina se lleva los productos para allá”.

A su vez, teniendo en cuenta la repercusión y el crecimiento de su firma, la revista Caras la convocó para mostrar su emprendimiento. Ahora, en una nueva oportunidad, Yamila participará de una edición única de 86 páginas. “Para mí es un gran honor, un orgullo, se me infla el pecho. Hoy no me entra tanta felicidad en mi cuerpo luego de que me llamaran para una edición, así, única, que va a salir en todo el país”, dijo.

Nuevos lanzamientos

Lejos de dormirse en los laureles, Yami está constantemente pensando en nuevas recetas para el cuidado y la belleza del cabello. “Van a venir nuevos productos. Estamos trabajando en un tratamiento que va a ser una revolución”, afirmó emocionada. “Por lo general, cada seis o siete meses lanzamos un nuevo producto”, agregó y señaló que “hace aproximadamente un mes, salió un nuevo tratamiento para uso profesional que es Alisado Mota Plex, que es el único de este tipo disponible en Tucumán y ya causa furor”.

Por otra parte, recordó que todos estos productos están elaborados con materia prima importada y natural.Se fabrican en laboratorios especializados, luego “llegan a mi local en Buenos Aires y a Tucumán, desde donde hacemos envíos a todo el país”.

La línea YB Tratamientos Capilares está disponible en toda Argentina a través de las compras online. Además, de manera personal y con el mejor asesoramiento, se pueden encontrar en Blorange Peluqueria, Nicaragua 5573, Palermo Hollywood y en Studio YB, en calle Salta 126 9D, de San Miguel de Tucumán. Asimismo, están disponibles los pedidos telefónicos a los números 381 685 4483 y 381 590 7405.