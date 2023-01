Giuliana Sadi vivió el Mundial Qatar 2022 como si fuese una película. Una película de tres capítulos, protagonizada por ella, que tuvo como actores secundarios -pero fundamentales- a familiares y amigos que la ayudaron a cumplir dos sueños: el de viajar a Doha el 15 de noviembre pasado y el de regresar, tras un retorno a Buenos Aires, para vivir la final.

“Fui a todos los partidos, hasta que me di cuenta de que se me iba a pasar el Mundial sin festejar un partido con mi mamá. Mi hermana me extrañaba mucho y quería volver”, explicó al medio TN.

Giuliana, de 26 años, regresó a Buenos Aires previo al partido con Croacia. Pagó US$1200 el aéreo y debió pedirle a un amigo que le prestara esa suma. “El dinero se lo tengo que devolver ahora en enero”, sostuvo.

Sin embargo, no fue este el único gasto que debió afrontar la dueña de un salón de belleza. Tras celebrar la clasificación a la final con su mamá y su hermana en Lomas de Zamora, tomó la imprevista decisión de volver a Qatar para estar presente en el Lusail Stadium.

Las deudas que adquirió tras decidir volver a Qatar

“El tramo de Buenos Aires a Etiopía me salió $400.000. La tarjeta me la prestó una clienta que justo estaba en el local cuando yo pasaba la mía y no se aprobaba el pago. El tramo de Arabia Saudita a Qatar lo pagué con dólares (US$300) que tenía”, especificó.

“Ahora le debo a un amigo que se dedica a dar préstamos personales. Prefiero no decir cuánto gasté en general, porque para volver a Buenos Aires después de la final tuve que pasar por Dubai y París. Debí comprar tickets a bajo precio pero de corto recorrido”, sostuvo.

“Tengo pensado vender el auto para cubrir los gastos del primer y segundo viaje. Así poder cumplir en tiempo y forma con las personas que me prestaron el dinero. Lo que sí pude saldar es el dinero que me dio la clienta y los resúmenes de las tarjetas, que ya están pagos”, especificó.

El vehículo que Giuliana pondrá en venta es un Volkswagen Gol modelo 2012, imprescindible para su vida y su trabajo; también su única fuente directa y rápida de dinero para cumplir con los compromisos adquiridos.

“Al vender el auto cubriría las deudas. Estoy pagando otro auto en un plan de ahorro y con la venta de este vehículo saldaría el viaje a Qatar y arrancaría de cero para comprar el nuevo”, contó Giuliana.

“Mi tía me ayudó a sacar el pasaje de vuelta, por ejemplo. Y tengo que cubrir ese ticket también que aún no pagué. Lo urgente es cumplir con mi amigo y con la fecha que acordamos para pagar el préstamo”, agregó.

Por qué volvió a Qatar tras el partido con Croacia

Cuando Giuliana regresó a Doha lo hizo sin entrada ni hospedaje. En aquel entonces narró: “Vuelvo porque quiero que mis sobrinos vean sus nombres en la ciudad en la que vamos a salir campeones. Yo vine a apoyar a la Selección desde mi lugar, ojalá pueda entrar al estadio”.

“Imprimí banderas con los apellidos de mi familia y amigos para traérmelos a todos conmigo. El único dinero que llevo es para comprar una entrada”, dijo antes de la final entre Argentina y Francia. Giuliana, tal como le había dicho a su familia, pudo cumplir con la promesa de exhibir las banderas en el estadio.

A pesar de no poder haber entrado al estadio durante el inicio del partido, comentó que un amigo que se encontraba en la tribuna “le contó todo desde adentro”. Giuliana se lamentó no haber podido estar presente -le pedían US$3000 por una reventa- pero “mágicamente” en el entretiempo, cuando la Argentina vencía 2-0 a Francia, consiguió una entrada.

“El tema es que Francia empató, entonces decidí volver a irme y vivirlo desde afuera de la cancha”, dijo. En aquel momento pensó: “Vine y conseguí entrada, pero lo empataron. Y tal vez, si salía como estaba antes, volvíamos a ganar”, aseguró Giuliana, a quien finalmente se le cumplió lo pensado.