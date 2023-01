Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera

En las últimas horas, Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso tras más de un año y medio de relación. La modelo compartió un emotivo video en sus redes sociales y escribió: “Sí, quiero”.

“Me explota el corazon de felicidad!!”, aseguró la jurado de Los 8 escalones de los dos millones. “Que mágico empezar el año así!”, completó Nicole en la publicación que también compartió Urcera en su propia cuenta de Instagram. La pareja disfruta de unas vacaciones en Punta del Este. Y al parecer todo marcha tan bien, que el piloto decidió sorprenderla con la propuesta.

Además, la madre de Indiana, Sienna y Allegra dijo que nunca se imaginó cómo la sorprendería el piloto. “Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, relató en la conmovedora filmación que pudieron ver los seguidores de la pareja.

Nicole Neumann relató cómo fueron los momentos previos a su compromiso con Manu Urcera

Para el anuncio, el piloto eligió el fragmento de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, la artista favorita de Nicole para la ceremonia de propuesta. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”, leyeron. Y todo fue resumido en emotivas palabras por parte de la ex de Fabián Cubero: “La noche más perfecta. El atardecer perfecto. 03/01/23″.

Recordemos que las especulaciones sobre una posible boda comenzaron cuando se filtró una imagen de la pareja dentro de una joyería. Cuando le consultaron si en esa oportunidad estaban eligiendo alianzas de oro, la conductora respondió: “Estábamos viendo regalos de cumple, pero no vimos nada”. Luego, reveló que más tarde Manuel le regaló un reloj y optó por no mostrarlo a las cámaras.

Durante la charla con LAM semanas atrás, Neumann había señalado que solo tenía un anillo de compromiso, pero todavía faltaba que el piloto de carreras le haga una propuesta formal de formalizar la relación. “Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, dijo por ese entonces sobre el vínculo que tiene con su novio.

Deseos y amor

En Los 8 escalones del millón, el programa de El Trece, la jurado ya había hablado de sus deseos de convertirse en la esposa del corredor. Todo comenzó cuando Guido Kaczka dio paso a que la jurado haga su pregunta en la categoría moda y ecología. Pero antes, acotó: “Hoy en la primera edición comentó que se casaba”. A lo que, entre risas, Nicole respondió: “No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta a fin de año y dije ´no estaría nada mal´”. Entonces, Martín Liberman la alentó: “Queremos fiesta, y vos dijiste que tenés ganas”. “¿Por qué no?”, contestó ella, pícara. Lejos de cerrar el tema, el periodista deportivo miró a cámara y expresó: “¡Manu! ¿A qué cámara miro, Guido?”. El comentario despertó una carcajada de Neumann, quien se sonrojó. “Bueno, vayamos a la pregunta”.

La flamante pareja recién comprometida

Pero lo cierto es que Liberman pareció seguir conversando con Carmen Barbieri, y Nicole se dio cuenta. “Basta, no sigan hablando a mis espaldas”, los delató. “¡Ay, se puso colorada, se va a casar pronto!”, lanzó la capocómica. Y el periodista se justificó: “Le dije a Carmen y a Guido que me parece que tenés ganas”. Acorralada, Nicole no pudo evadir la consulta: “Sí, me gustaría. Pero bueno, en otro momento se verá. Me pongo colorada, es verdad. Soy muy vergonzosa”. Para distender el momento, Martín cerró con una humorada: “Más que yo no, así que quedate tranquila”.