A 18 meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, Yamila Cialone, su mamá, escribió en las redes sociales una conmovedora carta para recordar las últimas fiestas que pasó con su hija. “Ya han pasado dos Navidades sin tenerte acá”, expresó en su cuenta de Facebook, junto a una foto en la que también aparece en compañía de su otro hijo menor, Benjamín.



“Esta fue nuestra última fiesta los tres juntos. No recuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, mi memoria ya a esta altura me falla. Solo trato de contemplar tus recuerdos, tu bella carita, tu sonrisas, las locuras y los momentos vividos para no olvidarme”, comenzó la publicación de Yamila.





El posteo de Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero, a 18 meses de su desaparición. (Foto: Facebook @yamila0892)



“Ya han pasado dos Navidades, y vendrán dos Año Nuevo sin tenerte acá, celebrando con nosotros, pidiendo tus regalos para Papá Noel, buscando la ropa que llevarás puesta para estrenar, verte ansiosa por esperar a ver tus regalos y prender las estrellitas y tirar chasquibum junto a Benja”, recordó.

Y agregó: “Tengo un nudo en la garganta, tengo un vacío dentro mío. Son estos momentos en donde prefiero no vivir, para no tener que lidiar con estas fechas. Diciembre es muy difícil, igual que todos los días desde que no estás, pero se siente más. Otro cumpleaños sin escuchar el ‘feliz cumple, ma’, una Navidad sin verte feliz y otro año nuevo que comienza sin saber dónde estás”.

“Sea donde sea que estés, y Dios sabrá dónde, te deseo feliz Navidad y que estés bien de salud. Siempre pido que te encuentres bien. Nosotros acá te extrañamos muchísimo, ya ni palabras tengo para demostrar lo que te extraño. Te amo a la distancia, hija. Mamá espera algún día volver a verte”, cerró.

Un año y medio sin Guadalupe



El 14 de junio de 2021 Guadalupe Lucero desapareció cuando estaba jugando en la puerta de la casa de su tía en la provincia de San Luis y desde ese momento no se supo más nada sobre ella. Todo este tiempo se la buscó por muchos lugares, pero nunca hubo datos concretos sobre qué pudo haberle pasado.

En el comienzo de la investigación, Yamila Cialone, la mamá de la nena de 6 años, sostuvo que la Justicia siempre centró las sospechas en el entorno de la nena. “A la familia siempre se la juzga”, señaló en diálogo.

Sin embargo, la mujer no descartó que algún conocido pueda estar involucrado en el caso: “Tengo mis corazonadas”. Pese a sus conjeturas, optó por no brindar detalles y prefirió dejar que de eso se encarguen los investigadores. “Con la Justicia tengo contacto todo el tiempo”, remarcó.

Aunque pasaron muchos meses desde la última vez que vieron a Guadalupe, la Justicia federal no logró avanzar demasiado en la causa. “Estamos como al principio, sin ninguna novedad”, sostuvo Yamila.