La Corte confirmó 6 años de prisión para el exfiscal Albaca

La Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó la sentencia contra el ex fiscal de Instrucción Carlos Albaca, condenado en diciembre del año pasado a seis años de prisión, luego de un juicio oral en el que se lo encontró culpable del delito de encubrimiento agravado en el crimen de Paulina Alejandra Lebbos.

Varios ex funcionarios del exgobernador José Alperovich fueron condenados por encubrir a los criminales, conocidos popularmente como "hijos del poder", que terminaron con la vida de la joven Paulina.

La Corte en este caso estuvo integrada por los vocales Gustavo Aldo Simón Romagnoli, Stella Maris Arce y Luis Fernando Morales Lezica ya que se habían excusado Daniel Leiva, Antonio Estofán, Daniel Oscar Posse, Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos.

Además, los vocales ordenaron ordenaron al Estado provincial actualizar la indemnización por daño moral que le corresponde a la hija de Paulina Lebbos, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por la ONG MujeresxMujeres que la representa.

En ese caso ordenaron: “HACER LUGAR parcialmente a la demanda civil en contra de los codemandados Carlos Ramón Albaca y el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, desestimando las pretensiones por los rubros daño emergente y lucro cesante, y en consecuencia imponer el pago de la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) en concepto de daño moral, monto que devengara intereses desde el día 05/06/2013 hasta su efectivo pago, conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina”.

Paulina fue vista por última vez con vida el 26 de febrero de 2006, luego de haber ido a bailar a la zona del ex Abasto con sus compañeras de carrera para celebrar que habían aprobado una materia. Luego de varios días de búsqueda, sus restos fueron hallados a la vera de la ruta, en Tapia.

Albaca fue el último condenado hasta aquí en el marco de la investigación por el crimen. En diciembre de 2013, fueron condenados el comisario Enrique García, el oficial Manuel Yapura y Roberto Lencina por encubrimiento al haber fraguado el acta del hallazgo del cuerpo de Paulina. En el debate surgieron varios indicios de la responsabilidad de sus superiores.

Seis años después, en febrero de 2019, también eran sentenciados por el mismo delito el ex secretario de Seguridad, Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez, el subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera, el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito, y el ex policía Waldino Rodríguez. En todas las audiencias el principal impulsor fue el padre de la víctima, Alberto Lebbos, junto a su abogado Emilio Mrad.

A Albaca le queda aún la posibilidad de pedir un recurso extraordinario para ir a la Corte Suprema de Justicia, pero en los anteriores casos (tras el juicio contra los funcionarios de Seguridad) esta presentación no prosperó.

Por su edad (más de 70), Albaca deberá cumplir su condena de manera domiciliaria.

Fuente: La Gaceta