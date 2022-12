Hugo Gatti dice que Lionel Messi no es el mejor del mundo

Hugo Orlando Gatti suele manifestarse sin pelos en la lengua y sus afirmaciones generán controversias. El título conquistado por Argentina en el Mundial Qatar 2022 no fue la excepción. Por supuesto, desde el programa El Chiringuito de España donde formó parte como panelista, le preguntaron por Lionel Messi y pese al temor de ser catalogado como “anti argentino”, aseguró: “Su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.

Es más que conocida la identificación del Loco con el Real Madrid y no es la primera vez que critica a La Pulga, el máximo referente del Barcelona en la última década. Por ello, con cierta sorna de parte del conductor del programa, a Gatti le preguntaron si ahora Messi puede ser considerado el mejor del mundo.

Las explosivas respuestas de Gatti

“¿Vos querés que a mí en Argentina me maten no? Y eso que me querés, mirá si no me quisieras”, respondió el Loco en una entrevista telefónica. “Es verdad, Messi estuvo bien, relativamente estuvo bien, pero te dije que para mí Mbappé es el mejor del mundo y el que más futuro tiene ahora. Van a decir El Loco es anti argentino porque digo verdades que yo siento o veo”, anticipó.

Siguiendo con el tono irónico y una mezcla de pregunta y afirmación, el conductor José Pedrerol agregó: “Está claro que Messi quizás hasta haya superado ya a Maradona ¿no?”. Hugo Gatti recogió el guante y aseguró: “No, no, no.. A Diego nadie”.

“Primero a Pelé no lo supera nadie y acá en Argentina, a Diego no lo supera nadie. No sé si la verdad, pero es mi verdad. Por cómo vi el fútbol, cómo lo jugué y veo todo ahora. Por ejemplo, Di María fue un fenómeno y nadie dice nada”, continuó ponderando el juego ante Francia del ex delantero del Real Madrid y autor de uno de los tantos.

A la hora de referirse a la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar manifestó estar “contento porque el pueblo está contento”. Y al analizar el desempeño del equipo albiceleste ante el último campeón mundial en Rusia 2018, agregó: “Fue normal. El primer de Argentina fue bueno, vi a una Francia asustada totalmente. Sacando a Mbappé, estaban muy asustados. Eso no quita el lucimiento de Argentina, que tendría que haber definido el partido en el primer tiempo”.

“En el segundo tiempo se complicó un poco por Mbappé. Estoy feliz porque yo quería ver a la Argentina así y la vi. Para mí, de todos los partidos, este fue el más aceptable”, reconoció Gatti. Y aseguró: “Esta final fue uno de los partidos más emocionantes que he visto en mi vida”. Sin embargo, contó que hubo “virtudes y errores”, en ambas selecciones: “Fue muy emocionante, aunque vi horrores... Hubo defectos en ambos equipos defensivamente graves, pero fue emocionante y lindo”.

En otro pasaje de la entrevista, Gatti, un conocedor como pocos del puesto, se refirió a la actuación del Dibu Martínez, el mejor arquero del Mundial: “Sí, tenemos un porterazo. Fue el más determinante de Argentina. En dos o tres partidos que Argentina estaba en el abismo, lo salvó él. Uno fue con Holanda... y en la última jugada donde se definía el partido faltando un minuto (ante Francia) le queda una pelota sola (Kolo Muani) que si estaba Mbappé era gol y la tapa muy bien el portero. Después fueron a lo que él le gusta y se siente seguro”.