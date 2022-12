La publicación que hizo Lionel Messi en su cuenta de Instagram superó a la del huevo y es la que mas likes cosechó en esa red social.



Su foto levantando la copa del mundo se viralizó en cuestión de horas y ya el lunes por la noche le pisaba los talones a la imagen que ya lleva 4 años en la red y suma 55,9 millones de "me gusta".



Luego de que se publicara en todos los medios la particular carrera hacia la cima de Instagram, la imagen del capitan argentino con el codiciado trofeo aceleró su crecimiento.



Y en la madrugada de este martes, finalmente el posteo del 10 superó holgadamente los 56 millones de likes, en sólo 2 días, anticipando la instalación de un récord difícil de sobrepasar.

La publicación con más like del mundo

"La Pulga" suma la Copa del Mundo a su vitrina de éxitos, colocándola al lado de 4 Champions League, 10 LaLiga, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 8 Supercopas de España, la Copa América, una Ligue 1 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing. Además ganó el Mundial Sub 20 con Argentina, la Finalissima ante Italia y fue finalista del Mundial de 2014.

A nivel individual, Messi tiene 7 Balones de Oro, un premio The Best, un FIFA World Player, 6 Botas de Oro, 8 Pichichis de LaLiga, 9 MVP de la liga española, ha sido 6 veces campeón goleador de la Champions League y ostenta un Premio Laureus.

Los tres récords que rompió Lionel Messi en la final del Mundial frente a Francia



El astro argentino quebró varias marcas históricas en la actual Copa del Mundo y no perdió la costumbre ante Les Bleus

Lionel Messi, seguramente, no haya siquiera pensado en esto. Sus visiones, sus pulsiones, sus sueños, sus deseos ya fueron cumplidos: es campeón del Mundial Qatar 2022. “Nunca me puse como objetivo ser el mejor jugador del mundo. Para mí soy solamente un jugador. Solo quiero que cuando me retire me recuerden como una buena persona”, dijo en alguna oportunidad. Pero lo que acompañó siempre a su brillante carrera fueron, además de la fascinación que despierta su juego, las estadísticas que superó con una facilidad asombrosa.

Se presentó en esta Copa del Mundo con una serie de marcas por quebrar. Y fue derrumbando una a una, a partir de su impactante nivel de juego y el rendimiento colectivo. Contra Les Bleus se convirtió en el futbolista que más partidos disputó en los Mundiales, con 26, superando los 25 de Lottar Matthäus, al que había igualado frente a Croacia. Y en promediando la primera etapa quebró la marca que ostentaba Paolo Maldini como el jugador con más minutos en los certámenes ecuménicos. Además, con sus dos goles es el primer futbolista de la historia en anotar en cada una de las fases en una misma edición del máximo certamen.