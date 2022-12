El gobernador Osvaldo Jaldo anunció este viernes que el Poder Ejecutivo asumirá el pago del bono de $ 60.000 a los docentes que prestan servicio en establecimientos de gestión privada (parroquiales, confesionales, privados y jardines maternales). La medida implicará un esfuerzo financiero de casi $ 400 millones.

En total 7.233 agentes recibirán el beneficio, indicó el Primer Mandatario, que será abonado en tres partes, iniciando este mes. La segunda cuota se abonará en enero y la tercera en febrero.

Jaldo aclaró, no obstante, que los beneficiarios del bono será aquellos que no hay cobrado por otra instancia esa ayuda, ya que hay educadores que se desempeñan tanto en el sector público como en el privado.

Para que eso sea corroborado, el Ministerio de Educación, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, pedirá la rendición de cuenta a cada establecimiento donde se desempeñe el docente beneficiario. “Es un aporte con destino específico”, explicó el Gobernador.

Jaldo tiene previsto reunirse el próximo jueves con los representantes de los colegios parroquiales, de cooperativas y de instituciones con menores ingresos, con el fin de analizar una serie de medidas que se adoptarán con vistas al ciclo lectivo 2023. “Vamos a priorizar tanto la educación pública como privada”, manifestó.

Empleados de comercio cobrarán un bono de $30.000

Los empleados de comercio acordaron un bono de fin de año de $30.000, según informó la Federación de Empleados de Comercios (FAECYS).

El gremio que lidera Armando Cavallieri logró llevar las negociaciones con las cámaras empresarias a buen puerto y lograron una suma extra de $30.000. Por el momento, el acuerdo alcanza a las siguientes empresas: Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día. Esto se le sumará al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además, los empleados de Comercio alcanzados por la última revisión paritaria cobrarán en diciembre una suma no remunerativa del 11% que se sumará al básico vigente desde abril y los adicionales por antigüedad, feriados y presentismo.

Empleados de comercio: escala salarial diciembre

MAESTRANZA CATEGORÍA A: BÁSICO DE $87.188,65 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 51.877,24;

MAESTRANZA CATEGORÍA B: BÁSICO DE $87.441,01 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.027,40;

MAESTRANZA CATEGORÍA C: BÁSICO DE $88.325,25 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.553,52.

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA A: $88.135,92 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.440,88;

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA B: $88.515,16 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.666,52;

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA C: $88.894,10 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.891,99;

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA D: $90.031,28 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.568,61;

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA E: $90.978,63 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.132,29;

ADMINISTRATIVO CATEGORÍA F: $92.368,44 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.959,22.

CAJEROS

CAJEROS CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;

CAJEROS CATEGORÍA B: $88.894,07 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.891,97;

CAJEROS CATEGORÍA C: $89.462,64 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.230,27.

AUXILIAR

AUXILIAR CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;

AUXILIAR CATEGORÍA B: $89.083,39 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.004,62;

AUXIILIAR CATEGORÍA C: $91.168,17 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.245,06.

AUXILIAR ESPECIALIZADO

AUXILIAR ESPECIALIZADO A: $89.210,05 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.079,98;

AUXILIAR ESPECIALIZADO B: $90.347,00 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.756,46

VENDEDOR

VENDEDOR CATEGORÍA A: $88.451,66 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 52.628,74;

VENDEDOR CATEGORÍA B: $90.347,23 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 53.756,60;

VENDEDOR CATEGORÍA C: $90.978,63 + AUMENTO NO REMUNERATIVO DE $ 54.132,29;

VENDEDOR CATEGORÍA D: $92.368,44