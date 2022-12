Alberto Fernández avaló una operación de espionaje ilegal

Tras la presión de Cristina Kirchner contra su jefe de asesores, Alberto Fernández tuvo que brindar una cadena nacional para opinar sobre el escándalo de los chats entre jueces federales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y ex agentes de inteligencia.

El Presidente evitó hablar sobre el rol de su asesor Julián Leunda (señalado como parte de la trama para silenciar en C5N el viaje de los jueces a la estancia de Joe Lewis), pero le pidió a los medios de comunicación que informen sobre el tema.

"He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido", afirmó Alberto, dejando en claro que entendió muy bien el mensaje de Cristina. Es que este lunes había cierta indignación en el kirchnerismo con los medios más cercanos, porque entendían que habían silenciado o minimizado el escándalo de los chats.

Alberto había suspendido toda su agenda de esta mañana y sorprendió con el anuncio de una cadena nacional en la que mayormente se refirió en potencial a los presuntos hechos, y en la que también reconoció que los chats trascendieron por la intromisión ilegal en un teléfono. "Eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes", justificó. Sergio Massa habría sido clave para convencerlo de salir a hablar por cadena.

Dos de los involucrados en el chat, incluido el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, afirmaron que el chat es "un montaje" que incluye partes reales y otras inventadas. El problema es que el chat incluye audios, entre ellos uno del procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, en el que relata como intercedió ante la fiscal de Bariloche, María Cándida Etcheparne.

"La fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición. Ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente el hospedaje con los denunciados, sin Jorge (Rendo) y sin Pablo (Casey), y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones", se escucha a Mahiques en el audio.

Ante esto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pidió a la división de Policía Científica que perite el audio para ver si fue manipulado.

Alberto también afirmó que los involucrados habrían cometido "una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público". "Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro", dijo en referencia al Grupo Clarín.

"Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido", continuó Alberto en una sugestiva frase, ya que el operativo incluyó también a C5N y a su asesor Leunda.

En el grupo de chats de los jueces hablan de cómo frenar la información y piden contactar a Leunda, a quien se refieren como enlace con Fabián de Sousa, responsable de C5N. Según dicen, Leunda les prometió que la señal de noticias no destacaría el tema. "Me aseguró que no sale nada", dice uno de los directivos de Clarín que habría hablado con el funcionario.

Recrudece la interna

El tema está causando una feroz interna en el oficialismo y el abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, reclamó que Alberto lo eche. "Hay un gran protagonista que no hay que olvidar, que es Leunda el jefe de asesores de la Presidencia. El cual espero que hoy renuncie o que el Presidente le pida la renuncia. Porque si el Presidente no le pide la renuncia a Leunda quiere decir que el Presidente es parte de lo mismo", afirmó el letrado.

El tema Leunda es muy serio para Alberto porque se trata de una persona de su círculo más cercano. Antes de ser funcionario, Leunda estuvo a cargo de los medios de comunicación de Cristóbal López y De Sousa, cuando estaban presos por evasión fiscal. Alberto fue el abogado de López y De Sousa en esa etapa y una vez presidente premió a Leunda como su vicejefe de asesores y a la vez como un enlace de confianza con De Souza. Meses atrás fue ascendido a jefe.

La presión sobre De Souza incluyó a su diario Ámbito Financiero. El kirchnerismo duro se indignó con el subdirector del diario, Gabriel Morini, que publicó una columna en el que trató de "operación de inteligencia" la filtración y anticipó que Ámbito no iba a hacerse eco del tema. Esto indignó al diputado Rodolfo Tailhade, que a través de un tuit lo acusó de "empleado de Rosatti".

Como sea, Alberto anunció que le pidió a Martín Soria que denuncie penalmente los supuestos hechos y también instruyó que el tema sea tratado en el Consejo de la Magistratura. Además pidió al bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña que inicie juicio político a los funcionarios involucrados, y volvió a reclamarle al Congreso que avance con la reforma judicial y designe a un nuevo Procurador. El oficialismo no tiene los votos para tratar ninguno de esos puntos.

Fuente: www.lapoliticaonline.com