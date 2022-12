Allanamientos antidrogas en la Costanera

La Unidad Regional Norte realizó allanamientos antidrogas en la zona de La Costanera. Con la presencia del ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa, se llevaron a cabo los operativos en el Pasaje Carranza.

Medidas y hallazgos

"Se realizaron dos medidas de allanamientos en dos domicilios en el marco de un arrebato sucedido hace más de una semana", expresó el ministro.

A su vez, detalló que gracias a los operativos se encontró $ 200 mil pesos en efectivo, 700 gramos de marihuana y unas 100 dosis de pasta base.

Se trataría de una casa de familia en conexión con un local comercial que funciona como almacén del barrio.

En tanto, confirmaron que aún no hay personas detenidas y que la etapa de requisas todavía no finalizó. "Ya es habitual en los casos de arrebatos, encontrar este tipo de cosas en los domicilios. No nos sorprende que hayamos encontrado drogas", aseguró Agüero Gamboa.

Por otro lado, confirmó que en esta situación debe activarse la nueva Ley de Narcomenudeo.